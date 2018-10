Cory Balrog, directeur du dernier God of War, a sous-entendu que des spin-off de la franchise pourraient voir le jour. Kratos n'en serait pas le héros.

Le charismatique Kratos de la saga God of War n’est pas éternel, n’en déplaise aux fans les plus assidus. Et il pourrait très bientôt céder sa place à d’autres personnages à l’occasion d’épisodes annexes. Cette possibilité a été évoquée par Cory Balrog, directeur du dernier opus en date, à l’occasion d’un entretien avec IGN Brazilia réalisé le 13 octobre 2018 dans le cadre du salon BGS 2018.

Elle paraît étonnante, dans le sens où Kratos a toujours été au centre des différents jeux de cette saga très populaire et exclusive aux consoles PlayStation. Dans l’immédiat, on peut penser qu’Atreus, son fils qui l’accompagne tout au long de l’excellent God of War sorti cette année, pourrait avoir droit à sa propre aventure. Voire, pourquoi pas, prendre le relais.

Kratos a encore des choses à vivre

Quand on lui demande si God of War pourrait exister sans Kratos, Cory Balrog explique sans détour : « Selon moi, Kratos a encore une belle histoire à vivre car l’âge grec [la première trilogie] peut s’apparenter à un premier chapitre. Mais je crois que nous avons commencé à construire d’autres personnages au sein de cet univers. Et ils pourraient avoir leurs propres jeux ». Malgré tout, il est encore tôt pour mettre Kratos à la retraite, le Fantôme de Sparte ayant encore besoin de « plusieurs jeux avant d’accepter qui il est réellement ».

Par le passé, Sony a déjà commercialisé trois spin-off de God of War, à savoir Chains of Olympus (PSP, PS3), Ghost of Sparta (PSP, PS3) et le prologue Ascension (PS3). À chaque fois, Kratos en était le héros. Après avoir changé totalement de mythologie sans renier la précédente pour autant, un nouveau visage pourrait donc porter la franchise et son lourd héritage.

