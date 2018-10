Le rendez-vous culte de M6 a été récupéré chez sa petite sœur 6ter, mais cette fois le mardi. Ça nous rend quand même (un peu) nostalgiques.

C’est un générique d’à peine 10 secondes qui rythmait les samedis soirs de toute une génération de spectateurs et spectatrices. Trois ronds noirs entourés d’un halo gris vert qui tournent, chacun représentant un épisode d’une série qui sera diffusé au cours de la soirée.

La « Trilogie du Samedi » fera son grand retour à partir du 6 novembre 2018, a annoncé la chaîne 6ter dans un communiqué. Soit plus de 10 ans après l’arrêt de ce concept-phare que de nombreux Français n’ont jamais oublié. Attention, il s’agira à présent de la Trilogie… du mardi.

6ter, chaîne parente du groupe M6, diffusera à la suite un épisode de Once Upon A Time (saison 7), un de la nouvelle série Siren (saison 1) et un de Supernatural (saison 12).

Un rendez-vous historique et rare

La Trilogie du Samedi est un rendez-vous culte lancé par M6 à partir de 1997, inspirée du concept Thrillogy de NBC. Le principe est simple : trois épisodes de trois séries différentes sont diffusé à la suite. L’ambiance du générique est volontairement sombre, et a permis de créer une continuité entre les différentes productions dramatiques diffusées au fil des années. On se souvient entre autres de X-Files, Roswell, Charmed, The Sentinel, et bien sûr du Caméléon.

En 2007, M6 met fin à son programme, laissant un grand vide dans le paysage audiovisuel français. Rares sont les chaînes qui ont tenté, depuis, de diffuser à la suite des épisodes de séries différentes, comme c’est le cas aux États-Unis. Les diffuseurs français affirment quasi-unanimement que cela revient à « perdre » le téléspectateur, tenté de partir entre deux séries. Dans le paysage actuel, La Trilogie du Samedi a toujours fait office d’exception qui confirmait la règle, brandie comme le contre-exemple qu’il serait impossible de reproduire.

