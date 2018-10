Le créateur de chaussures personnalisé Freaker Sneaks va sortir une paire de Air Jordan IV personnalisées à la sauce Game Boy. Il n'en vendra que 10 exemplaires, à 1 350 euros l'unité.

Deux des marques préférées des collectionneurs vont être réunies au sein d’un même produit. Le site freakersneaks.com, spécialisé en personnalisation de speakers, a posté les images de ses Jordan IV à la sauce Game Boy et Super Mario Land, le 13 octobre 2018.

La Jordan IV possède des centaines de déclinaisons, qui se vendent entre 150 dollars et plusieurs milliers de dollars. L’an dernier, Freaker Sneaks proposait déjà une version NES de la basket. Cette année, ils se penchent à nouveau sur la marque japonaise, en mettant le jeu emblématique Super Mario Land sur Game Boy à l’honneur.

Les chaussures se partagent chacune une moitié de l’écran. La chaussure de gauche présente un Start brodé sur le lacet, une capture d’écran du jeu sur la languette, et la croix directionnelle en 3D à l’arrière. La chaussure de droite récupère quant à elle le Select brodé sur le lacet, la jaquette du jeu sur la languette et les boutons rouges B et R au dos, au dessus du talon. Pour couronner le tout, l’étiquette est une cartouche de Game Boy personnalisée façon Jordan Brand.

La Jordan IV et la Game Boy fêteront toutes les deux leurs 30 ans en 2019, et il ne serait pas étonnant que le modèle sorte à ce moment-là. À 1 350 euros, le prix ne devrait cependant pas effrayer les collectionneurs, d’autant plus que cette édition limitée ne compte que 10 exemplaires.