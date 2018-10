Apple a modifié son emoji bagel, jugé trop « sec », pour y ajouter du fromage frais. Mais derrière, c'est surtout la marque Philadelphia qui se réjouit de ce changement.

À peine ajouté, déjà modifié. Apple a changé discrètement son emoji bagel, dévoilé à l’origine le 2 octobre 2018 avec environ 70 nouvelles émoticônes dans la version iOS 12.1 bêta pour les développeurs.

Jeremy Burge, qui travaille pour le site de référence Emojipedia, a été le premier à se rendre compte que ce petit pain rond avait été modifié dans la quatrième version de iOS 12.1 bêta, ce 16 octobre 2018, pour incorporer une garniture de fromage frais.

Responding to complaints, Apple's bagel emoji has been updated in the latest iOS 12.1 beta pic.twitter.com/k5l67QZldf — Jeremy Burge 🐥 (@jeremyburge) October 15, 2018

Que s’est-il passé pour qu’Apple accepte de modifier l’un de ses nouveaux emojis, moins de deux semaines après son lancement ? Il y a eu d’abord eu, début octobre, une vague d’indignation — toute proportion gardée toutefois, au vu du produit qui est surtout très plus populaire aux États-Unis.

Comme l’avait repéré The Verge, de nombreux internautes américains fans de la brioche avaient remarqué qu’elle n’avait pas extrêmement fière allure, ayant l’air un peu sèche et, surtout, complètement dénuée d’accompagnement. Évidemment, une pétition Change.org a été créée (signée par… 1 800 personnes).

I’m organizing a march in New York City against Apple’s just-revealed bagel emoji, which comes out with the next iOS update. It looks like something you get from a cardboard box in the freezer section at Walmart. This insult will not stand. pic.twitter.com/Z44YFBuUlU — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) October 3, 2018

Victoire pour Philadelphia

Il n’en fallait pas plus pour que la célèbre marque de fromage frais, Philadelphia, ne s’empare de ce « combat », et relaie sur son compte, dès le 4 octobre, la campagne intitulée #Sadbagel (bagel triste), puis la pétition.

We think that a #BagelEmoji without cream cheese is a #SadBagel, what do you think ? #ItMustBeThePhilly — PHILADELPHIA (@LoveMyPhilly) October 4, 2018

82 % des 13 000 internautes interrogés sur Twitter — dont beaucoup de followers de la marque — ont bien sûr affirmé qu’un bagel fourré serait plus appétissant.

Depuis que la décision d’Apple a été actée, le compte Twitter officiel de la firme ne cache pas sa joie. En plus de relayer ce changement de look, elle a également modifié sa photo de couverture, qui arbore désormais une succession d’emojis bagel nouvelle génération. Victoire du peuple, ou du capitalisme ?

Hooray ! Bagel lovers everywhere united and convinced @Apple to turn the plain #SadBagel into a delicious #HappyBagel and we are celebrating. #ItMustBeThePhilly — PHILADELPHIA (@LoveMyPhilly) October 16, 2018