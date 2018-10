Le retour des super-héros Marvel en 2019 est très attendu. Voici toutes les informations qu'il faut connaître sur le quatrième volet des Avengers.

Rares sont les films qui susciteront autant l’engouement que le quatrième volet des Avengers dans les mois à venir. Depuis la sortie d’Avengers : Infinity War le 25 avril 2018, les fans multiplient les hypothèses et décryptent le moindre indice disséminé par les frères Russo, pour tenter de deviner ce que leur réserve le duo de réalisateur.

Pour vous faciliter la tâche, la rédaction de Numerama a regroupé toutes les informations concernant Avengers 4, mais aussi les rumeurs les plus crédibles. Nous tâcheront de bien les différencier.

Date de sortie

Avengers 4 est attendu pour le mercredi 24 avril 2019 en France et le 27 avril dans le monde. C’est le compte officiel de Marvel Studios qui l’a annoncé en mars 2018.

Avengers : #InfinityWar in theaters everywhere April 27th.

Cette sortie arrivera moins de deux mois après celle de Captain Marvel, la première héroïne de l’univers Marvel Studios à avoir son propre long-métrage. Nous savons qu’elle sera présente dans le film, car la dernière séquence d’Avengers : Infinity War lui est consacrée.

Dans un tweet mystérieux dont ils ont le secret, les frères Russo ont aussi publié le 13 octobre 2018 le mot « wrapped », que l’on utilise en anglais notamment pour signifier qu’un tournage est terminé. Une mystérieuse image surexposée accompagne ce message déjà cryptique.

Titre Avengers : Annihilation ? Assemble ? Endgame ?

Avengers 4 ne s’appellera pas Avengers 4 ; il s’agit uniquement d’un surnom en attendant le titre officiel du blockbuster américain. Le 19 septembre dernier, le compte Twitter officiel des Russo a relancé nombre de spéculations avec une photo de tournage très travaillée, où plusieurs objets prennent la forme de lettres de l’alphabet.

Certains y voient 4 fois la lettre « A », ce qui correspondrait simplement au quatrième volet de la saga. Il est aussi possible que les frères Russo aient voulu pointer du doigt les deux « A » les plus visibles dans l’image, ce qui pourrait être un indice qui confirmerait le titre « Avengers : Assemble » (Avengers, le Rassemblement). Celui-ci a déjà été utilisé par une série animée des années 2010. Depuis quelques semaines, des rumeurs mentionnent également la possibilité d’un Avengers : Annihilation, ce qui signifie « anéantissement » ou « destruction totale ».

D’autres internautes sont allés encore plus loin et croient voir le mot « Endgame » (dénouement) écrit avec les éléments du décor. Honnêtement, on trouve ça un peu perché. Mais pourquoi pas ?

Casting Quel casting ?

Si vous lisez ce papier, vous avez probablement déjà vu Avengers : Infinity Wars. Si ce n’est pas le cas et que vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, cessez de lire.

Comme dit plus haut, on sait déjà que Captain Marvel, jouée par Brie Larson, sera de la partie — son personnage étant appelé à la rescousse dans les dernières secondes du troisième Avengers, alors que la moitié des être vivants de la galaxie ont été réduits en poussière par le grand méchant Thanos.

Or, si l’on ne sait pas qui est en vie dans le prochain, l’usage des flashbacks ou de voyages dans le temps permettra de toute manière de faire revenir tous les acteurs et actrices principales de la saga comme on le constate sur imdb : Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlett Johansson (Veuve noire) mais aussi Karen Gillan (Nebula), Jeremy Renner (Hawkeye), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chris Pratt (Star-Lord), etc.

Synopsis Synopsis

Très peu d’informations concernant l’intrigue de ce dernier opus ont été dévoilées.

Dans la photo publiée par les frères Russo avec les « A » cachés dans le décor, certains fans ont repéré une machine, cachée à gauche de l’image. Il semblerait qu’il s’agisse de la machine utilisée dans Ant-man et la guêpe pour permettre aux personnages de devenir tellement petits qu’ils se retrouvent dans une dimension alternative.

Or, à la fin de ce deuxième volet d’Ant-man, sorti après Avengers 3, le héros Scott Lang se retrouve coincé dans le Quantum Realm, cet univers encore plus petit que le microscopique, tandis que ses acolytes ont été désintégrés (probablement par l’action de Thanos). De nombreux fans imaginent que ce Quantum Realm pourrait être très important dans Avengers 4, notamment pour voyager dans le temps et empêcher Thanos d’accomplir ses méfaits.

