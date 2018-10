Netflix n'a pas renouvelé sa série de super-héros Marvel's Iron Fist pour une troisième saison. C'est la toute première annulation d'une série Marvel par la plateforme américaine, qui voit arriver Disney dans son giron.

Marvel’s Iron Fist n’aura pas de saison 3, ont annoncé dans un communiqué conjoint Marvel et Netflix, le 13 octobre 2018. « Nous sommes fiers de cette série et reconnaissants pour tout le travail de nos acteurs, notre équipe les showrunners. Nous remercions les fans pour avoir regardé ces deux saisons. »

Netflix venait de mettre en ligne la saison 2 d’Iron Fist, le 7 septembre 2018, soit à peine un mois et demi avant l’annonce de cette annulation. « Si la série sur Netflix a pris fin, l’immortel Iron Fist continue à vivre », précise le communiqué, qui partage un lien vers le comic Typhoid Fever : Iron Fist sorti en 2018.

Bourrée de testostérone mal gérée et trop sombre pour sa maigre qualité dramatique, Iron Fist a fait partie de cette « vague » de séries Marvel coproduite par Netflix en quelques années. Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, The Punisher et The Defenders (censée être une mini-série). C’est toutefois la première à ne pas être renouvelée.

Iron Fist reviendra-t-il sur « DisneyFlix » ?

Mais depuis 2017, Disney — qui a racheté Marvel’s Entertainment en 2009 — a dévoilé son projet de développer ses propres plateformes et entrer en grande pompe dans la bataille de la vidéo à la demande en streaming. La multinationale de Mickey a déjà plusieurs projets en route centrés sur des super-héros Marvel, comme Loki ou la Sorcière Rouge. Et pourquoi pas un reboot d’Iron Fist ?

Les séries Marvel qui ont été co-produites par Netflix resteront toutefois accessibles sur la plateforme américain, même après leur annulation. Une saison 3 de Jessica Jones a également déjà été annoncé par Netflix.

