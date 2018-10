Dernière ligne droite avant la fin de l’année pour les fans d’animés. La saison automnale vient de débuter avec un nouveau panel de titres attendus. De Fairy Tail, en passant par Sword Art Online, voici une liste des séries à ne pas manquer.

ADN Anime Digital Network

Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind

Deux ans après la fin de l’arc Diamond is Unbreakable, Jojo’s Bizarre Adventure est de retour pour une nouvelle saison, titrée Golden Wind. Exit Morio et le Japon. « Benvenuto » à Neapolis en Italie, où l’on va suivre les aventures de Giorno Giovanna, jeune homme décidant de gravir les échelons de la mafia. Étant donné la qualité de la série jusqu’alors, nous tenons là, sans nul doute, l’un des plus sérieux prétendants au titre de l’année. À l’instar de Diamond is Unbreakable, 39 épisodes sont prévus (Kazé a mis en ligne le premier épisode sur YouTube).

Fairy Tail

Maintenant que My Hero Academia est terminé, les amateurs de shônen pourront enchaîner directement sur l’ultime saison de Fairy Tail, en pause depuis deux ans. Après un début en 2009 et 277 épisodes, il reste encore 14 tomes (composés de deux arcs) à adapter avant le dénouement final. Natsu, Lucy et Happy partent à la recherche de leurs camarades pour reformer la guilde de Fairy Tail. Mais une nouvelle menace plane à l’horizon… Hasard du calendrier, le nouveau manga de Hiro Mashima, Edens Zero, vient tout juste de sortir en France chez Pika.

Radiant

Autre shônen attendu : Radiant, adapté du « manfra » de Tony Valente, disponible en dix volumes chez Ankama. Cocorico pour cette bande dessinée française qui a gagné le droit d’avoir sa propre série animée au Japon. C’est le studio Lerche (Assassination Classroom) qui se charge de mettre en images les aventures du jeune sorcier Seth sur 21 épisodes.

Wakanim Wakanim

Sword Art Online : Alicization

Alors que L’Attaque des Titans prend une petite pause jusqu’au printemps prochain, Sword Art Online est de retour pour sa troisième saison nommée Alicization. Après avoir été attaqué par Johnny Black, le second Death Gun, Kirito se retrouve une nouvelle fois coincé dans un monde virtuel, l’Underworld. Sauf que ce dernier semble plus réaliste que jamais… 48 épisodes sont prévus pour couvrir l’arc le plus long de la saga. Profitez-en, car après, nous ne serons pas près de voir une suite.

Goblin Slayer

Goblin Slayer a pu surprendre avec son premier épisode d’une violence inattendue. Un groupe d’aventuriers peu expérimentés part chasser des gobelins dans une grotte mais ils se font surprendre par nombre d’ennemis. La prêtresse du groupe arrive à s’échapper et elle est sauvée par un mystérieux guerrier, Crève-Gobelins… Amateurs de dark fantasy à la Berserk ou Claymore, ce titre est pour vous. 12 épisodes sont au programme, tandis que les premiers volumes du light novel et du manga sont disponibles chez Kurokawa (la sortie des tomes se fera à chaque fois en simultané).

Tokyo Ghoul:re

Enfin, Tokyo Ghoul arrive à sa conclusion avec sa quatrième saison et… il n’y a pas grand-chose à rajouter sinon qu’il est nettement plus conseillé de se tourner vers le manga. Ce dernier est terminé depuis juillet au Japon. Tandis qu’en France, Glénat doit encore sortir les trois derniers tomes.

Crunchyroll Crunchyroll

Moi, quand je me réincarne en Slime

Sur la plate-forme de SVOD, vous pourrez aussi profiter de Jojo’s Bizarre Adventure : Golden Wind et Radiant, mais ce sont les exclusivités qui nous intéressent ici. En particulier Moi, quand je me réincarne en Slime, adaptation d’un roman, devenu un light novel, puis un manga Isekai très populaire. Un cadre tokyoïte se fait assassiner en pleine rue par un déséquilibré. Il renaît dans un monde de fantasy dans la peau d’un slime, une petite créature gélatineuse… C’est le studio 8-Bit (Knight’s & Magic) qui s’en charge pour 24 épisodes. À noter que les cinq premiers tomes du manga (sur neuf existants à ce jour) sont disponibles chez Kurokawa.

A Certain Magical Index

Gros succès en fansub voici dix ans, A Certain Magical Index revient pour 26 épisodes supplémentaires. Il est regrettable que Crunchyroll ne propose pas les deux premières saisons et le spin-off A Certain Scientific Railgun avec. On se consolera avec le premier volume du light novel disponible chez Ofelbe.

Parmi les autres séries disponibles : la seconde partie de Golden Kamui, un buddy movie dans l’univers de Tiger & Bunny (Double Decker ! Doug & Kirill), une histoire d’idols zombifiées (Zombie Land Saga), une course de relais à travers tout le Japon (Run with the Wind), de la SF sous influence Terminator (RErideD – Derrida, who leaps through time –) et le dernier KyoAni sur du tir à l’arc, Tsurune (premier épisode, ce soir !).

Amazon Prime Video Amazon Prime Video

Karakuri Circus

Un seul titre chez Amazon mais pas des moindres. Après Ushio & Tora, c’est au tour de Karakuri Circus de connaître son adaptation animée, toujours chez Studio VOLN (36 épisodes). Ce manga sorti entre 1997 et 2006 a connu 43 volumes dont seulement la moitié est sortie en France. Faute de ventes suffisantes, la suite fut tout bonnement annulée. C’est l’occasion de rattraper le tir avec cette histoire de guerriers qui combattent avec des pantins. Vous ne verrez plus Pinocchio de la même manière après !

Netflix Netflix

Depuis cette semaine la seconde saison de Seven Deadly Sins est désormais disponible sur Netflix. Nous reviendrons sur cet excellent shônen tout prochainement… Autre suite attendue : Castlevania sera de retour le 26 octobre. Les animés tirés de jeu vidéo sont régulièrement des ratages, mais cette adaptation semble nous faire mentir. Elle sera composée de huit nouveaux épisodes.

Parmi les autres titres récents disponibles sur la plate-forme : Pilote Dragon – Hisone et Masotan –, dernière série en date écrite par Maria Okada, Jûshinki Pandora, friandise périmée et « CGI-esque » de Shôji Kawamori (papa de Macross pour les deux du fond qui ne suivent pas) qui n’en finit plus de creuser sa propre tombe et surtout les excellents OAV de Mobile Suit Gundam Unicorn. Bon visionnage à tous !

