Tous les trimestres, Le Coffre à Jouer propose une box remplie de jeux à prix préférentiel, histoire de s’amuser sans trop dépenser ! Après l’excellent n°7 et ses jeux basés sur l’aventure, le Coffre des joueurs revient pour une huitième édition qui mise sur les combinaisons. Au menu : Immortal 8 et Traque de l’Anneau pour l’édition classique, avec Saint Seiya en plus pour l’édition premium.

Le bien contre le mal

Dans Immortal 8, notre coup de coeur de cette box, chacun incarne un immortel dont l’objectif est de développer une civilisation. Chaque immortel engrange des points à sa façon, et il faudra donc établir sa stratégie en conséquence tout en ignorant le rôle secret joué par les adversaires. Une partie se joue en deux manches, et l’on ne peut y jouer que cinq cartes différentes, mais cela n’empêche pas le jeu d’être hautement stratégique ! Mention spéciale aux illustrations, tout simplement magnifiques.

La Traque de l’Anneau nous plonge dans l’univers de Tolkien. On accompagne d’abord Frodon dans son voyage de Cul-de-sac à Bree, puis on le suit ensuite jusqu’à Fondcombe. Deux équipes s’affrontent : d’un côté les hobbits, de l’autre les Spectres de l’Anneau. Les hobbits devront tout faire pour progresser sans se faire repérer, tandis que les Nazguls devront anticiper les mouvements des adversaires pour pouvoir mettre la main sur Frodon et le corrompre.

La box premium contient également le jeu de cartes Saint Seiya, où l’on incarne l’un des cinq célèbres Chevaliers du Zodiaque. L’objectif est de construire son *deck* afin de sauver la princesse Saori du sanctuaire en affrontant les mythiques chevaliers d’or avant l’extinction des douze flammes de l’horloge ! Et bien sûr, le Coffre des Joueurs renferme également quelques petites surprises pour les collectionneurs et les accros des jeux de plateau !

Comment participer au concours

