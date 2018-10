Nintendo a inclus une version très spéciale de The Legend of Zelda dans les oldies NES disponible via l'abonnement Switch Online.

Quand on est abonné au Nintendo Switch Online, obligatoire pour profiter des modes en ligne de certains jeux, on a accès à un catalogue d’oldies NES. Catalogue que la firme nippone fera évoluer dans le temps pour offrir toujours plus de classiques sur sa console hybride. Le 10 octobre 2018, le service a d’ailleurs accueilli trois nouveaux jeux : Solomon’s Key, Super Dodge Ball et NES Open Tournament Golf. Ou plutôt quatre en réalité, un certain The Legend of Zelda s’étant invité à la fête.

Toutefois, c’est une version très spéciale de la toute première aventure du héros Link que propose Nintendo. En effet, elle inclut un mode Living the life of Luxury !, lequel permet de commencer le jeu avec des bonus non négligeables. Une manière, pour les aficionados, de découvrir cette pépite en douceur.

Zelda pour les nuls

Selon la description disponible depuis l’eShop, ce The Legend of Zelda offre d’entrée plusieurs rubis pour dépenser sans compter et un équipement qui permettra, entre autres, de faire plus de dégâts et d’être plus résistant. Une difficulté supérieure se débloquera après avoir terminé le jeu une première fois.

Pour Nintendo, appliquer ces conditions de jeu est un bon moyen de faire découvrir ses productions d’antan à un public qui ne serait pas familiarisé avec des mécaniques poussiéreuses. Cité par Business Insider le 10 octobre 2018, le géant japonais a promis que d’autres portages du genre paraîtront dans les prochaines fournées. D’ici la fin d’année, il devrait y avoir au moins 29 oldies jouables grâce au Nintendo Switch Online.

Crédit photo de la une : Nintendo