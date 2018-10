Epic Games s'est associé à Warner Bros. pour commercialiser une boîte Fortnite, bien que le jeu soit gratuit. En échange, les joueurs recevront des tenues spéciales pour leur personnage et de la monnaie virtuelle.

Le 15 novembre prochain, il sera possible de dépenser 29,99 euros pour acheter une version physique du mode Battle Royale de Fortnite sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Le même mode que l’on peut télécharger gratuitement depuis le PlayStation Store, le marché Xbox Live et l’eShop. Dans quel but ?

On peut clairement y voir un opportunisme commercial, fruit d’une association entre Epic Games, studio qui a développé Fortnite, et Warner Bros. Entertainment, en charge de la distribution. Ils ont dû voir que certains fans étaient prêts à mettre plusieurs centaines de dollars pour acquérir les toutes premières versions physiques du jeu (désormais écoulées).

Pack Froid Éternel

Epic Games et Warner Bros. Entertainment vont quand même tenter de justifier le tarif d’une édition baptisée Fortnite : Pack Froid Éternel en raison de la présence du pack éponyme dans la boîte. Également prévu pour les plateformes de téléchargements (à un prix non précisé), il contient la tenue Pilote Arctique, l’accessoire de dos Sac Polaire, la Pioche Congélatrice et le Planeur Front Froid. À ces objets cosmétiques dispensables s’ajouteront 1 000 V-Bucks en monnaie virtuelle (9,99 euros en équivalence), une somme suffisante pour acheter un Pass de combat.

Warner Bros. a confirmé à Numerama qu’il y aura un disque pour ce prix, mais uniquement pour les joueurs Xbox One…

À l’arrivée, cela permettra à Fortnite de s’offrir une belle exposition dans les rayons à l’approche des fêtes de fin d’année, et aussi du pack Switch d’ores et déjà disponible.

