Lancé dans une quête de rachats de studios, Microsoft s'apprêterait à acquérir Obsidian, bien connu des fans de RPG.

Microsoft a besoin de renforcer son catalogue de jeux exclusifs. Voilà pourquoi, durant sa conférence de l’E3 2018, il a officialisé les acquisitions de Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs et Compulsion Games. Et selon les informations de Kotaku publiées le 9 octobre 2018, le géant américain aurait déjà une prochaine cible : Obsidian, spécialiste du RPG — jeu de rôle — à qui l’on doit Pillars of Eternity.

Le deal ne serait pas encore gravé dans le marbre, mais serait en très bonne voie. « C’est une question de temps, pas de ‘si’ », assure l’une des sources, alors qu’une autre évoque une transaction qui serait terminée à 90 %. Le rachat pourrait être officialisé durant le X018, évènement de Microsoft qui se tiendra à Mexico les 10 et 11 novembre prochains.

Obsidian, un gros poisson

Depuis sa création en 2003, Obsidian est indépendant mais a eu l’occasion de travailler sur de grosses franchises. Dans son catalogue, on trouve des jeux comme Star Wars : Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords (LucasArts), Fallout : New Vegas (Bethesda) ou encore South Park : Le Bâton de la vérité (Ubisoft). Pour Pillars of Eternity (89 sur Metacritic), la structure était néanmoins passée par un Kickstarter, une étape salutaire puisqu’elle était au bord du gouffre en 2012. Si elle passe sous pavillon Microsoft, elle n’aurait plus à se soucier de l’argent.

Comble de l’histoire, Microsoft et Obsidian partagent un passif très contrasté. Effectivement, avant le lancement de la Xbox One, le développeur planchait sur un RPG exclusif baptisé Stormlands. Le projet a finalement été annulé par l’éditeur.

Interrogé sur le sujet par Kotaku, la firme de Redmond a indiqué qu’elle ne commentait pas les rumeurs et les spéculations.

