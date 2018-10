Plus Fortnite grandit, plus les risques de triches augmentent.

Epic Games, le studio qui a créé Fortnite, a racheté Kamu, une entreprise spécialisée dans le développement de technologies pour lutter contre la triche, a annoncé Kamu dans un communiqué le 8 octobre 2018. La société finlandaise est notamment connue pour son logiciel Easy Anti-Cheat,

Anti-Cheat est un « service anti triche qui utilise de la technologie de pointe pour lutter contre le piratage et la triche dans les jeux de PC multijoueurs », décrit le site. Le logiciel serait déjà utilisé dans plus de 80 jeux.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé.

De la triche et des malwares

Epic Games connaît un immense succès depuis un an grâce à son jeu ultra populaire Fortnite, qui compte plus de 78 millions de joueurs actifs par mois à travers le monde, sur toutes les plateformes. Mais plus le jeu gagne en utilisateurs, plus il s’expose à des risques de triche.

Rainway, un service de streaming de jeux vidéo, avait mis en garde en juillet 2018 contre l’utilisation de logiciels de triche (notamment pour obtenir de la monnaie virtuelle), infectés par des malwares. Trois mois plus tard, Malwarebytes Labs faisait le même constat concernant un autre outil de triche.

