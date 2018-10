Rien de mieux qu'un peu de probabilités et de statistiques pour ruiner le fun d'un jeu familial. C'est ce qui est arrivé au tout récent Super Mario Party sur Nintendo Switch.

La sortie événement du mois d’octobre sur Switch est indéniablement Mario Party. Le jeu de société numérique, proposant 84 mini-jeux, est un classique de Nintendo qui entend mettre le fun et l’accessibilité avant la compétitivité. Présenté comme un jeu familial, qui peut se jouer à tous les âges, Mario Party a bien entendu sa frange hardcore qui souhaite avant tout gagner, gagner, gagner. Et s’il faut savoir jouer et s’entraîner pour réussir les minijeux, un composant de Mario Party est tout à fait rationnel : les déplacements sur le plateau de jeu.

Contrairement au bon vieux jeu de l’oie où tout le monde joue avec des dés 6, Mario Party fait jouer les joueurs avec des dés différents selon leur personnage, en plus d’un dé classique. Cela signifie que le choix du personnage a une influence sur le déroulé du jeu — qui, on le rappelle, se résume simplement en « collectez des pièces pour acheter plus d’étoiles que tout le monde ». Les personnages ne sont donc pas tous égaux et un utilisateur de Reddit a calculé lesquels étaient les meilleurs. Toutes les informations ont été compilées dans un Google Docs en consultation libre.

C’est qui le plus fort ?

Les lancers de dés qui ont un impact sur vos pièces ont été surlignés en jaune. On apprend plusieurs choses sur les personnages à choisir selon votre manière de jouer.

Meilleurs personnages pour se déplacer sur le plateau

Boo

Bowser

Wario

Meilleurs personnages pour optimiser la collecte de pièces

Donkey Kong

Harmonie

Goomba

Moins bons personnages

Yoshi (oh non pas Yoshi, c’est le plus mignon, réparez ça !)

Frère Marto

Votre carrière de progamer sur Mario Party peut désormais s’envisager sereinement. Merci Reddit.