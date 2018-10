En plus d'être ultra populaire, Fortnite rapporte toujours énormément d'argent à son studio Epic Games, notamment sur iPhone et iPad.

Fortnite a rapporté 300 millions de dollars au studio Epic Games uniquement sur iOS, depuis sa sortie en bêta le 15 mars 2018, a rapporté SensorTower, cabinet spécialisé dans les statistiques marketing des applications mobiles, le 5 octobre 2018. 65 % des personnes qui ont payé sur iPhone et iPad venaient des États-Unis.

D’après le cabinet, ce nombre augmente notamment au moment des nouvelles saisons du jeu, lors desquelles les compteurs sont « remis à zéro », et les gamers doivent à nouveau gravir les paliers pour décrocher des récompenses comme des tenus ou des danses.

Fortnite sur iOS a donc battu à la fois Clash Royale (228 millions) et Honor of Kings (121 millions), qui ont engrangé moins sur la même période.

C’est moins que Pokémon Go

Comme l’a relevé GameSpot, le jeu Pokémon Go avait atteint ce record encore plus rapidement, en 113 jours au lieu de 200 pour Fortnite. Mais il y a une très grande différence : dans Pokémon Go, les joueurs paient pour des récompenses qui améliorent leur expérience du jeu. On achète des PokéBall supplémentaires ou des incubateurs pour faire éclore des œufs plus vite, par exemple.

Mais dans Fortnite, l’argent dépensé ne donne pas d’avantage dans le jeu à la personne qui a payé : on obtient uniquement des améliorations visuelles, comme des tenues (skins) ou des danses spécifiques.