Film ô combien magnifique, L'Odyssée de Pi gagne encore en beauté en format UHD. On vous dit pourquoi.

La séance 4K du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Quand on achète un Blu-ray UHD, on opte généralement pour les gros blockbusters réalisés afin d’apprécier le spectacle sans trop réfléchir dans des conditions idéales. Après tout, ces films sont conçus comme des attractions à sensations fortes. Mais il ne faut pas oublier les œuvres qui cherchent à faire naître autre chose. C’est par exemple le cas de L’Odyssée de Pi, imaginé par Ang Lee (Hulk, Le Secret de Brokeback Mountain).

Et cela tombe bien car nous allons voir que la version 4K de L’Odyssée de Pi constitue un achat à considérer pour celles et ceux qui souhaitent changer d’air tout en profitant de leur installation. Il n’avait pas besoin d’un Blu-ray UHD pour être sublime alors imaginez un peu…

Film LE FILM

Véritable touche-à-tout, Ang Lee livre, avec L’Odyssée de Pi, une agréable petite douceur sucrée qui prend tour à tour la forme d’une fable philosophique, d’un récit initiatique, d’un film de survie, d’une œuvre d’art naturaliste, d’une rencontre entre l’homme et l’animal ou encore d’un voyage poétique. Le tout questionne des thématiques clefs qui nourrissent la vie au sens général, comme la nature ou les religions.

L’Odyssée de Pi, qui s’appuie sur un socle technique d’une solidité certaine et d’un savoir-faire inouï, est un spectacle fantaisiste capable de titiller la fibre émotionnelle de bien des manières. Naviguant entre le sérieux et l’absurde dans son joli écrin taillé sur-mesure, le long métrage ne cesse jamais de surprendre, tel un merveilleux conte des mille et une vies.

Image L’IMAGE : 5/5

Difficile de ne pas tomber amoureux de L’Odyssée de Pi quand on le regarde en Blu-ray UHD. Sur ce support, les images voluptueuses captées par Ang Lee prennent la forme d’une invitation à l’extase et à la contemplation. Entre festival de couleurs et gestion millimétrée du HDR (la scène nocturne avec les lanternes), le spectacle visuel est un plaisir constant. Et les apports face au simple Blu-ray se font avec une délicatesse qui ne brusque rien.

Le disque 4K n’en fait jamais trop et ne cherche surtout pas à le faire. Tout juste trahit-il les incrustations numériques — par exemple avec le tigre — en raison du gain, au demeurant plutôt léger, en définition. On préfère ne pas en tenir rigueur à cette magnifique carte postale de l’Inde, pays ô combien généreux en paysages paradisiaques.

Son LE SON : 4/5

Véritable bouffée d’oxygène susceptible de suspendre le temps pendant deux heures, L’Odyssée de Pi se pare d’une proposition sonore d’une douceur bienvenue. Ne vous attendez pas à des effets assourdissants. Sauf quand le besoin s’en fait sentir : pendant l’impressionnante séquence du naufrage, toutes les enceintes travaillent de concert pour mieux immerger le spectateur — la preuve d’une certaine maîtrise.

La piste DTS-HD 7.1, en version originale toujours, se concentre bien davantage sur la scène frontale. On bénéfice alors d’une belle intelligibilité des dialogues, qui portent les voix sans écraser les notes musicales délicates disséminées ça et là. Les oreilles n’en sont que plus choyées.

