C'est au tour de Microsoft de faire équipe avec Fortnite pour proposer un pack exclusif. La multionationale sait comment séduire les fans : le pack contiendra plusieurs cosmétiques exclusifs.

Fortnite n’en finit plus avec les skin exclusifs. Après la tenue exclusive « Galaxy », en partenariat avec Samsung, et Nintendo, Fortnite s’associe à Microsoft pour le « Eon Bundle ». Un pack avec des contenus exclusifs en jeu.

Fuité le 14 septembre 2018 par TrueAchievements, il a été confirmé le 25 septembre 2018 par Microsoft et est attendu pour le 5 octobre prochain.

The Xbox One S Fortnite bundle. Includes 2,000 V-Bucks and the Eon cosmetic set : https://t.co/1ggBP9qIUQ pic.twitter.com/5wWKDElVKO — Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2018

Un énième skin exclusif

Le « Eon Bundle » de Microsoft sera proposé à 299,99 euros. Il contiendra une Xbox One S d’une capacité de 1 To, une manette sans fil et le jeu Fortnite préalablement installé sur la console — rappelons que le jeu est gratuit.

Ce pack amènera également un assortiment de cosmétiques exclusifs Eon dont un fameux skin aux tons vert et argent. Vous disposerez également de 2 000 V-Bucks (la monnaie virtuelle du jeu), une offre plus avantageuse que le Nintendo Bundle qui n’offre que 1 000 V-Bucks. Pour l’achat de ce pack, Microsoft offre aussi un mois d’essai au Xbox Game Pass et Xbox Live Gold.

Cette fois, les fans ne pourront pas tricher comme ils ont été nombreux à le faire avec skin exclusif de Samsung. Le pack, attendu le 5 octobre, arrivera quelques jours après le lancement de la saison 6 de Fortnite, prévue pour le 27 septembre 2018.