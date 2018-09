Un Pokémon avec une tête d'écrou est apparu dans l'application Pokémon Go. Un teasing ?

Il suffit parfois d’un rien pour mettre le feu à toute une communauté. Et Niantic Labs doit certainement savoir à quoi s’en tenir lorsqu’il fait apparaître une créature inconnue dans son application Pokémon Go. Ainsi, ces derniers jours, un Pokémon mystérieux a semé le trouble dans le jeu de réalité augmentée : il possède une tête en forme d’écrou et un corps fantomatique. Qui est-il ?

Chrales, très fan de Pokémon Go, a dataminé l’application afin d’en savoir plus. Il a découvert une anomalie étrange qui peut suggérer un bug ou un teasing. Ainsi, le Pokémon renverrait à Kecleon, bestiole affiliée à la troisième génération mais pas encore disponible dans Pokémon Go. Voilà pourquoi on pense en premier lieu à une erreur.

NEW POKÉMON ? ! ? #PokemonGO

Turns into Ditto every time. A preview for Gen 8 ? pic.twitter.com/3xjMwKK3bD — Nick // Trainer Tips (@trnrtips) September 22, 2018

Un Pokémon de la prochaine génération ?

Mais ce Pokémon pourrait bel et bien appartenir à un futur jeu en raison du numéro auquel il est associé — 891, sachant que la septième génération s’arrête à 807. Kento Suga, à la tête du marketing chez Niantic, a posté, le 22 septembre 2018, une photo de la créature en question sur Twitter. Elle pourrait par exemple s’incruster dans Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, à paraître le 16 novembre sur Nintendo Switch.

Selon les informations du site Serebii, référence pour les fans, le Pokémon est apparu massivement après la Journée de la Communauté, qui s’est tenue au Japon, avant de disparaître aussi vite qu’il est arrivé. Une fois capturé, il se transformerait en Germignon ou Métamorph. Ce qui ne nous avance pas beaucoup plus sur les intentions qui se cachent derrière.

Crédit photo de la une : Niantic Labs (Kento Suga) Signaler une erreur dans le texte