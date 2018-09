Fortnite a vécu son mois le plus prolifique depuis son lancement. En août, 78,3 millions de joueurs et joueuses se sont rués sur les serveurs. Et ça n'est pas près de s'arrêter.

Les studios ne sont pas toujours bavards quand il s’agit de parler chiffres. Sauf, peut-être, quand il s’agit de confirmer un succès. Dans le cas de Fortnite, plus que jamais phénomène de l’année 2018, Epic Games ne s’y est pas trompé en précisant, à l’occasion d’un communiqué partagé le 19 septembre 2018, que 78,3 millions de joueurs ont investi les serveurs durant le mois d’août. Un record pour le concurrent de PUBG.

On peut donc affirmer que Fortnite profite à plein régime de son exposition — il est disponible sur PC, consoles (PS4, Xbox One, Switch) et mobile (iOS et Android)… Tout en gardant à l’esprit qu’il n’est pas encore officiellement sorti en Chine. En bref, la fête ne fait que commencer.

Minecraft battu

La performance est assez impressionnante et, en guise de comparaison, on peut rapprocher Fortnite de Minecraft, qui réunissait, aux dernières nouvelles, 74 millions de fans actifs chaque mois. Si bien que cette prouesse n’a pas manqué d’entraîner quelques défaillances techniques, assumées par Epic Games. Le studio précise à ce sujet : « Ce nouveau record a mis en évidence les faiblesses de nos systèmes, ce qui nous a permis d’améliorer les plus critiques d’entre eux, notamment ceux alloués aux stats et aux serveurs. » RMC Sport devrait peut-être en prendre de la graine…

Même un titre très populaire comme Rocket League ne peut rivaliser : ce dernier a récemment franchi le cap des 50 millions de joueurs uniques, plus de trois ans après sa sortie. À l’arrivée, Fortnite s’apprête à lancer sa sixième saison dans des conditions idéales. De quoi lui promettre une glorieuse période des fêtes.

