Les abonnés PlayStation Now peuvent désormais télécharger des jeux PS4 et PS2 sur leur console. Une excellente nouvelle.

L’abonnement PlayStation Now, qui permet de jouer à un catalogue de titres PS2, PS3 et PS4 en streaming depuis un PC ou une PS4, dispose désormais d’une fonctionnalité qui pourrait bien changer la donne. Dans un billet posté le 21 septembre 2018 sur son blog, Sony a officialisé la possibilité de télécharger certains jeux. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui pâtiraient d’une connexion internet limitée.

La firme nippone précise que cet ajout sera déployé par vague durant le mois de septembre : « Si elle n’est pas disponible sur votre application PS Now dès aujourd’hui, n’hésitez pas à venir vérifier à nouveau dans les prochains jours. »

Des jeux PS2 et PS4

L’intégralité du catalogue PlayStation Now ne sera pas concernée par le téléchargement. Ainsi, on pourra stocker sur sa console des productions PS4 et certains titres PS2 remasterisés (les jeux PS3 resteront en streaming). Il sera possible d’y jouer en ligne — sans avoir besoin d’un abonnement PlayStation Plus pour le multijoueur — ou hors-ligne — il faudra veiller à se connecter une fois par semaine pour valider sa souscription.

À noter que les jeux PS4 seront comme ceux achetés dans le commerce : résolution jusqu’à la 4K, son en 5.1, compatibilité avec les DLC et optimisation Pro (si possible). En revanche, il sera nécessaire de transférer manuellement ses sauvegardes depuis le PlayStation Now pour retrouver sa progression.

Dans sa FAQ officiel, Sony indique à tout hasard que les plateformes PC ne bénéficieront pas de cette nouveauté qui rapproche un peu plus le PlayStation Now du Xbox Game Pass.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte