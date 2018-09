Le jeu phénomène n'arrête pas de surprendre ses fans. Le cube mystérieux qui était apparu il y a un mois a fini par fondre dans le Loot Lake et l'a transformé en surface rebondissante.

Le mystérieux cube qui avait fait son apparition il y a plusieurs semaines dans Fortnite est arrivé à destination, et personne n’avait imaginé qu’il allait connaître un tel destin. Le géant objet violet, sur lequel il était possible de rebondir, a finalement coulé dans le lac dit « Loot Lake », la plus grande étendue d’eau stagnante sur la carte, mercredi 19 septembre aux alentours de 22h en France. Et l’a transformé en trampoline géant.

Le 24 août dernier, les gamers avaient vu apparaître cet étrange cube, annonciateur de la fin de la cinquième saison du jeu, qui devrait se terminer le 24 septembre 2018. À chaque nouvelle saison, le studio Epic Games modifient des éléments de la carte et ajoutent des nouveaux objets, ce qui permet de toujours tenir les fans en haleine.

Cinematic POV of the mysterious rift/cube event #Fortnite pic.twitter.com/wCRuqKcuPF — LootLake.net | Everything Fortnite Battle Royale (@LootLakeBR) August 24, 2018

Un trampoline géant

Après trois semaines passées à se déplacer de manière aléatoire sur la map, le cube géant a finalement terminé sa course au milieu du lac. Conséquence : toute l’étendue d’eau s’est transformée en trampoline. Vu de haut, le Loot Lake est à présent de couleur violette.

Lorsque l’on s’y rend — nous avons testé hier soir —, il est à présent impossible de se poser dans l’eau comme auparavant : la surface est rebondissante. Les joueurs et les joueuses qui s’y aventurent sont contraints de sautiller à l’infini, de quoi rendre encore plus compliqués les combats en un contre un (en plus de savoir viser, il faut maintenant prendre en compte la trajectoire en plein vol de votre ennemi).

