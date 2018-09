Rockstar Games a officialisé Red Dead Online, composante multijoueur de Red Dead Redemption 2.

Au cas où certains en douteraient, l’avenir financier de Rockstar Games est assuré. Dans un communiqué de presse publié le mercredi 19 septembre 2018, le studio a officialisé Red Dead Online, le mode en ligne qui sera inclu dans toutes les copies de Red Dead Redemption 2. Le lancement est attendu pour le mois de novembre, dans la foulée de la sortie du jeu calée pour le 26 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One.

Dans un premier temps, Red Dead Online sera disponible sous la forme d’une bêta publique. « Comme la plupart des expériences en ligne de cette envergure, elle connaîtra inévitablement quelques turbulences à la sortie », préfère d’ailleurs prévenir Rockstar.

Nouvelle vache à lait

Rockstar Games livrera de plus amples détails sur Red Dead Online dans les semaines à venir. Pour l’heure, il faudra se contenter des promesses suivantes : « Une évolution de l’expérience multijoueur classique du jeu Red Dead Redemption original, mélangeant narration et jeu coopératif et compétitif de manière amusante et inédite. » Comme c’est le cas pour GTA Online, on peut s’attendre à un contenu constamment rafraîchi et des microtransactions à la pelle.

À chaque trimestre fiscal, Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, observe des revenus colossaux en provenance des plateformes de téléchargements. L’éditeur le doit majoritairement au succès et à la popularité de GTA Online, composante multijoueur de GTA V. Il est donc logique que Red Dead Redemption 2 apporte sa pierre à l’édifice. Peut-être même qu’il reprendra le flambeau. « Nous avons encore de grandes choses prévues pour GTA Online et nous allons continuer à déployer des mises à jour. Nous avons plus ou moins prévu d’étaler les updates de chacun des deux jeux pour permettre aux joueurs de passer facilement de l’un à l’autre, mais notre planning de développement pourrait ne pas toujours le permettre », confie à ce sujet Imran Sarwar, directeur du design à Rockstar North, dans les colonnes d’IGN, le 19 septembre 2018.