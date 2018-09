D'ici mars 2019, l'application YouTube Gaming va disparaître. L'occasion pour YouTube de réorganiser la place accordée au gaming et l'intégrer pleinement à sa plateforme classique.

Le « Twitch de Google » aura donc tenu trois ans. Lancé au cours de l’été 2015 pour concurrencer Twitch, YouTube Gaming va disparaître et voir son contenu migrer sur la plateforme traditionnelle — c’est-à-dire YouTube — d’ici mars 2019. C’est ce qu’annonce un billet publié le 18 septembre 2018 sur le blog officiel de YouTube.

Gaming is having its biggest year ever on YouTube ! 50 billion hours of Gaming content watched on YouTube in the last 12 months and 200M daily logged-in users watch Gaming every single day on YouTube. That's why we're excited to announce we are moving YouTube Gaming into YouTube ! ! pic.twitter.com/owQk2mZVVF

— Ryan Wyatt (@Fwiz) September 18, 2018