Ninja, le plus célèbre joueur de Fortnite, était en couverture du magazine ESPN ce mois-ci. Il y a dévoilé beaucoup de choses dont son rythme de vie et ses revenus.

Le célèbre streamer Tyler Blevins, alias Ninja, a fait de nouveau parler de lui. Il est devenu le premier streamer professionnel à faire la une du magazine ESPN, ce 18 septembre 2018.

Dans son entretien avec le média sportif, il nous apprend notamment qu’il a déjà reçu un don d’un internaute de… 40 000 dollars en direct ! L’occasion aussi d’officialiser le montant de ses revenus, presque inimaginables pour quiconque ne fréquenterait pas le monde du gaming : la somme mensuelle s’écrirait avec 7 chiffres, soit plus d’un million de dollars par mois.

He's taken gaming to new heights.@Ninja is ESPN the Magazine's latest cover athlete. pic.twitter.com/s7mfTCiDuW — ESPN (@espn) September 18, 2018

Des revenus à sept chiffres

Tyler « Ninja » Blevins est un streamer professionnel de Fortnite. À l’âge de 27 ans, il est le streamer le plus suivi sur Twitch avec 11 millions de fans et plus 318 millions de vues. En une année, Tyler Blevins a multiplié les records de livestream gaming, notamment en gagnant sa vie de manière très confortable ou en réunissant près de 660 000 spectateurs à l’occasion d’un live de charité.

Aujourd’hui, le joueur américain s’est dévoilé plus en détails dans les colonnes de ESPN. Avec 200 000 subscribers sur Twitch, Ninja peut compter sur un revenu fixe d’environ 300 000 dollars par mois. Mais tout cela exclut les dons, les sponsors et les publicités. On découvre que ses revenus, communément estimés à 500 000 dollars, seraient plus importants encore. « Blevins suggère que le nombre est plus proche des sept chiffres », rapporte ESPN.

Pour maintenir ce niveau de vie, Ninja est en direct environ 12 heures par jour et ne prend qu’un seul jour de repos par semaine. Les seules vacances qu’il a prises ces dernières huit années furent à l’occasion de sa lune de miel avec sa femme, Jess. Lorsqu’il ne streame pas, le jeune homme peut perdre beaucoup d’abonnés. En deux jours passés à Los Angeles, il aurait perdu environ 40 000 de followers sur les millions qu’il comptabilise.

Ninja n’a pas échappé aux controverses. En août 2018, il déclare ne pas vouloir jouer avec des femmes afin de « protéger son mariage » et soulève une vague d’indignation. Visiblement peu enclin à accepter qu’il est désormais une personnalité publique avec une influence sur la société, le jeune homme a expliqué ses propos lors de son entretien avec ESPN, expliquant s’être mal exprimé tout en maintenant sa position : « Le fait que n’importe qui se sente en droit de juger comment je protège ma relation et tente d’en faire un problème politique… sérieusement ? »

Il projette de collaborer avec certaines Instagrameuses populaires et réitère que les gamers femmes sont les bienvenues, mais seulement durant les événements ou lorsqu’il est en groupe. Une chose est sûre, Ninja n’a pas fini de faire parler de lui.