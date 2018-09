Afin d'enrichir sa future offre SVOD, Disney préparerait plusieurs séries en lien avec les franchises Marvel. D'après les rumeurs, ce sont les personnages de Loki et de la Sorcière rouge qui seraient concernés par ce projet.

Disney se consacrerait à des projets de séries mettant en avant les personnages les plus populaires de l’univers cinématographique Marvel (MCU), selon des informations obtenues par Variety ce 18 septembre 2018.

Deux noms ont d’ores et déjà été évoqués : il s’agit de Loki et la Sorcière rouge (Scarlet Witch en VO). Les séries seront destinées à la future plateforme de SVOD de Disney.

Contenus froids et originaux : Disney prépare sa conquête

En août 2017 était communiqué le lancement prochain de la plateforme de SVOD de Disney, prévu fin 2019. Cette information implique un bouleversement à venir dans le monde du streaming puisque Netflix n’accueillera bientôt plus les contenus produits par Disney, comme l’avait fait comprendre le directeur générale Robert Iger au moment d’annoncer le projet. Ceci concernera de nombreux contenus comme les blockbusters Marvel, les films produits par les studios Pixar ou par la société 21st Century Fox (rachetée par Disney en juillet 2018).

Cependant, Disney ne compte pas limiter son service aux contenus froids. Depuis février 2018, des rumeurs de séries TV et films originaux circulent. Il est dit que le plateforme devrait proposer entre quatre et cinq films originaux et cinq séries TV inspirés de ses propres licences la première année. La franchise Star Wars a été maintes fois évoquée avec un budget avancé de 100 millions de dollars.

D’après Variety, Disney compte donc offrir à certains personnages Marvel leur propre show à des personnages très appréciés de fans, mais qui restent secondaires dans les films MCU, dont Loki (Tom Hiddleston) et la Sorcière rouge (Elizabeth Olsen). Selon des sources proches du média, le budget de telles séries avoisinerait celui des plus grandes productions, et elles pourraient contenir de six à huit épisodes. Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, devrait prendre part à leur développement.

Aucun scénariste n’a encore été publiquement désigné pour travailler sur le projet, Disney n’ayant fait aucun commentaire à ce sujet et laissant ainsi le projet à l’état de rumeur. Du moins pour l’instant. En tout cas, Disney semble préparer avec beaucoup de précaution le terrain sur lequel il compte se lancer, face à des concurrents multipliant eux aussi les contenus originaux.