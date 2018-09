Nintendo va commercialiser un pack réunissant une Switch et Fortnite qui est... un jeu... gratuit.

En juin dernier, la Switch a accueilli le phénomène médiatique de l’année 2018 : Fortnite. L’alliance entre la console qui se vend comme des petits pains et le jeu que s’arrache le monde entier depuis plusieurs mois ne pouvait faire que des étincelles. Mais en voyant ce pack qui réunit les deux produits, annoncé par Nintendo le 18 septembre 2018, on ne peut que se demander : mais pour quoi faire ?

Oui, le géant japonais va bel et bien commercialiser un bundle — le premier aux couleurs d’un jeu autre que Nintendo — qui contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer à la Switch, plus quelques bonus virtuels liés à Fortnite. On rappelle quand même qu’il est possible de télécharger le jeu d’Epic Games gratuitement. L’intérêt est donc ailleurs…

Quelques bonus mais surtout un gros plan com’

La justification commerciale de cet ensemble est d’abord marketing. Même si Nintendo n’a pas eu besoin du titre pour vendre des Switch à foison, le macaron Fortnite sur la boîte ne manquera pas d’attirer encore plus de gens — il n’y a qu’à voir le succès de l’opération Samsung-Fortnite.

Ensuite, les 1 000 V-Bucks, qui correspondent à la monnaie du jeu, et le Pack Double hélice — une tenue unique, un accessoire de dos, un planeur et une pioche — serviront de derniers arguments pour inciter à craquer. D’autant que le nombre de V-Bucks fourni n’est pas un hasard : il suffira à acheter un Passe de combat, indispensable pour déverrouiller certains contenus en fonction de ses prouesses. Ce pack pourra être acheté à compter du 5 octobre prochain. Il devrait coûter le même prix qu’une console nue, soit 300 euros. Cela signifie que les bonus virtuels sont bel et bien offerts. Il est là, l’intérêt.

Précision importante : l’abonnement payant Nintendo Switch Online n’est pas nécessaire pour jouer à Fortnite.