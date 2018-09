Nintendo a dévoilé les finalistes français du concours de création Labo. L'un d'entre eux a donné naissance à un impressionnant jeu de capture de fantômes.

Ghostbusters ! Le 13 septembre 2018, la branche française de Nintendo a levé le voile sur le nom des finalistes engagés dans le concours de création lié au Labo. Si le Piano Steampunk de Cédric Godefroy et le Château de Bowser de Julia Doberva constituent deux jolies œuvres artistiques, c’est le kit de chasseur de fantômes conçu par Brice Thomas qui attire le plus le regarde. Concrètement, il est parvenu à adapter Ghostbusters, avec quelques bouts de carton et beaucoup, beaucoup de savoir-faire.

Engagé dans la catégorie Créations, Brice Thomas, ingénieur software, a donc sorti le bleu de chauffe pour imaginer un vrai mini-jeu inspiré de S.O.S. Fantômes et de Luigi’s Mansion. Les fans reconnaîtront d’ailleurs certains bruitages.

Un jeu multijoueur

Son Kit du Chasseur de Fantômes, exclusivement jouable en duo, se compose de deux éléments : un Toy-Con en forme d’aspirateur qui permet de capturer des ectoplasmes et un socle dans lequel vient se loger la Switch. Le principe est simple : le premier joueur doit parvenir à chasser quatre fantômes avant que la batterie de son arme ne soit à sec tandis que le deuxième doit l’en empêcher en déplaçant les créatures une à une. Pour rester dans l’esprit du Nintendo Labo, Brice Thomas assure qu’il n’a utilisé ni colle ni ruban adhésif pour façonner les Toy-Con, qu’il a pensés de A à Z.

« Au-delà de sa réalisation technique déjà sophistiquée, cette création présente un gameplay très original qui implique pleinement l’utilisation et tout l’intérêt du ToyCon pour jouer à un jeu vidéo », souligne Fabrice Lourie, chef de projet sur le jeu Universcience et jury du concours, dans le communiqué de presse de Nintendo publié le 17 septembre 2018.

Dans la présentation vidéo, on peut apercevoir l’envers du décors de la partie logicielle. Où l’on découvre un nombre incalculable de nœuds, essentiels pour que la magie opère. C’est impressionnant.

Comme les autres lauréats français, Brice Thomas a remporté une paire de Joy-Con collector, un trophée et un Kit Véhicules. Et il est toujours en lice pour gagner une Switch très jolie et limitée s’il parvient à s’imposer à l’échelle européenne.