Le lancement du service Nintendo Online est imminent. Soyez rassurés, il ne concernera pas le jeu vidéo Fortnite qui sera épargné par l'abonnement payant.

À partir du 19 septembre 2018, jouer en ligne sur Nintendo Switch nécessitera de payer un abonnement. Cette annonce, qui a désappointé plus d’un joueur, pourra être contrebalancée par la gratuité de Fortnite, non concerné par l’abonnement d’après Nintendo.

Fortnite toujours gratuit

Pour le lancement de Nintendo Switch Online, la firme a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) assez précise concernant le futur abonnement. On y apprend à ce titre que le titre Fortnite ne sera pas touché : ce dernier pourra être joué en ligne sans payer de surcoût.

Le cœur de Fortnite réside dans sa gratuité et les sommes astronomiques que les joueurs dépensent in game afin de personnaliser leur expérience. Impacter ce free-to-play par un abonnement revient à légèrement briser le principe du jeu. C’est le cas sur PlayStation 4 et Xbox One, les deux nécessitant un abonnement pour pouvoir jouer en ligne.