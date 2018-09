Zone of the Enders: The 2nd Runner est de retour sur PlayStation 4 et PC avec une version remasterisée destinée à celles et ceux qui avaient loupé ce jeu produit par Hideo Kojima.

En 2001, Konami lançait Zone of the Enders sur PlayStation 2. À l’époque, certains se sont rués dessus, non pour le jeu lui-même, mais parce qu’il s’accompagnait d’un disque de démo de Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty. Pour autant, il ne fallait pas le réduire à un simple faire-valoir. Pour preuve : une suite est sortie quelques années plus tard. Baptisée Zone of the Enders : The 2nd Runner, elle revient faire parler d’elle aujourd’hui à la faveur d’une édition remasterisée destinée aux joueurs PC et PlayStation 4.

Le titre se nomme désormais Zone of the Enders : The 2nd Runner M∀RS, l’occasion de le (re)découvrir d’abord avec une mise à neuf en 4K. Hormis quelques traces d’aliasing, le jeu tourne impeccablement sur PlayStation 4 Pro. Le rendu a été lissé, l’image a été nettoyée, le framerate est stabilisé tandis que les graphismes sont propres et fins à défaut d’être éblouissants. Si le jeu peut parfois accuser son âge (15 ans), la patte artistique permet d’atténuer cette impression négative. Les cinématiques façon animé produisent toujours leur effet bien des années plus tard.

Oubliez la VR

Zone of the Enders : The 2nd Runner M∀RS est jouable en VR. Une nouveauté à double tranchant : le plus immersif lié au passage à une vue à la première personne s’accompagne d’un tas de sacrifices graphiques et ergonomiques. En bref, l’expérience perd beaucoup de sa saveur avec la technologie, notamment dans la frénésie et l’exigence.

Si vous faites partie des novices de l’univers ZOE, Zone of the Enders : The 2nd Runner nous place dans le cockpit d’un mécha — un Orbital Frame plus précisément — capable de se battre au corps-à-corps comme à distance. Cela donne un gameplay plus complexe et nerveux qu’il n’y paraît : il aboutit à des batailles qui peuvent prendre la forme de ballets en raison de l’utilisation abuse et conseillée des esquives. Pour triompher lors des nombreuses joutes, il est ainsi nécessaire d’apprendre à gérer son placement, vertical comme horizontal, par rapport aux différents types d’ennemis. Sachant que la vie peut très vite baisser dans Zone of the Enders : The 2nd Runner — surtout face aux boss.

De toute façon, vous n’aurez pas d’autres choses à faire dans cette production ouvertement orientée sur l’action, même si une histoire essaie d’être racontée (vous pouvez d’ailleurs la suivre sans avoir terminé le premier opus). Sur ce point, on peut souligner le travail sur la mise en scène, qui met toujours plus en exergue les moments intenses — on en revient aux boss. Sans aucun doute, l’ombre d’Hideo Kojima, crédité en tant que producteur et reconnu pour son talent en la matière, plane.

Certes, au regard de certaines mécaniques, des dialogues un peu naïfs et trop appuyés et de la durée de vie d’un autre temps (il y a quand même des modes annexes pour prolonger le plaisir), Zone of the Enders : The 2nd Runner M∀RS ressemble un peu trop à un produit poussiéreux. Mais il convoque suffisamment d’arguments forts pour en faire une expérience singulière qui vaut la peine d’être vécue. Peut-être que cette ultime chance ouvrira la voie à un troisième épisode, véritable serpent de mer dans l’esprit des fans. Du moment qu’il n’est pas en VR…

