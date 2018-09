Nintendo a tenu un nouvelle conférence en direct le vendredi 14 septembre, à minuit. Si vous avez préféré dormir, voici un point sur les informations essentielles.

Cette nuit, à minuit, Nintendo a organisé une énième présentation. Cette fois, il n’était pas uniquement question d’axer le propos sur Super Smash Bros. Ultimate — même si le jeu de combat a eu droit à son annonce — mais de faire un tour d’horizon sur les nouveautés à venir sur Switch et 3DS. Et comme le direct a duré plus de 35 minutes, les propriétaires de l’une ou l’autre console peuvent préparer leurs économies.

On fait le point sur les annonces.

Nintendo n’avait pas attendu son direct pour communiquer la date de lancement du Nintendo Switch Online, une souscription qui sera obligatoire à compter du 19 septembre pour pouvoir jouer en ligne. La vidéo récapitulative du service ne nous a rien appris de plus sinon que les sauvegardes dans le cloud seront automatiques et que les abonnés pourront acheter des manettes NES pour jouer aux anciens titres inclus. Elles seront sans fil et se rechargeront sur la console.

Luigi va rechasser des fantômes Luigi’s Mansion 3

Après une première aventure sur GameCube et une deuxième sur 3DS, Luigi, armé de son aspirateur, chassera les fantômes une troisième fois dans Luigi’s Mansion 3, titre exclusif à la Switch. Nintendo n’a pas voulu s’épancher sur les détails d’un jeu qui sortira en 2019. Pour patienter, on pourra rejouer à l’opus d’origine sur 3DS à compter du 19 octobre.

À noter que l’on retrouvera aussi Luigi dans New Super Mario Bros. U Deluxe, portage du jeu de plateforme à l’ancienne sorti sur Wii U. Pour l’occasion, il ajoutera deux personnages à l’aventure : Toadette et Carottin.

Plein de Final Fantasy Les Final Fantasy

Vous êtes fan de Final Fantasy et n’avez pas peur de rejouer encore et toujours aux mêmes jeux après tant d’années ? Vous allez être servi. Débarquent sur Switch ; Final Fantasy XV : Pocket Edition (disponible), World of Final Fantasy Maxima (6 novembre), Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy ! (hiver 2018), Final Fantasy : Crystal Chronicles (2019), Final Fantasy VII (2019), Final Fantasy IX (2019), Final Fantasy X et X-2 (2019) et Final Fantasy XII : The Zodiac Age (2019). Où est passé Final Fantasy VIII ?

De la gestion Les jeux de gestion

Celles et ceux qui adorent la gestion et rêvent de s’adonner à leur passion à l’extérieur de leur domicile vont pouvoir s’offrir Civilization VI et Cities : Skylines. Le premier sera disponible dès le 16 novembre, le deuxième l’est déjà.

Un peu de Smash Bros. La Switch collector Smash Bros.

Moins exposé que précédemment, Super Smash Bros. Ultimate est quand même apparu au moment où Nintendo a officialisé une Switch collector. Son dock sera décoré avec plusieurs personnages et les Joy-Cons reprendront le logo du jeu. En outre, le personnage Marie d’Animal Crossing tiendra sa place dans le jeu de combat.

Le direct s’est terminé sur un « one more thing » qui risque de faire sauter de joie les fans : un jeu Animal Crossing arrive sur la console hybride en 2019.

