Un joueur avait demandé à Insomniac Games d'intégrer une demande mariage dans Marvel's Spider-Man... Le studio l'a fait, mais sa petite amie a rompu entre temps.

Au mois de mai dernier, un certain Tyler Schultz a adressé une drôle de requête à d’Insomniac Games : une demande en mariage intégrée au jeu Marvel’s Spider-Man. On aurait pu penser qu’elle se perdrait dans le flot de Twitter, sauf que le studio lui a répondu quelques heures plus tard en lui promettant d’intégrer son message très personnel. Seule contrainte ? Il fallait qu’il attende le lancement de l’exclusivité PlayStation 4, soit le 7 septembre dernier.

Entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts et, hélas… sa petite amie a rompu. Le malheureux était pourtant sûr de lui quelques mois auparavant : après tout, son idylle avait commencé cinq années plus tôt. Mais, en amour, rien n’est jamais acquis d’avance.

@EvanFilarca #spideysquad I need your help. This may be selfish, but I’m ready to propose to my girlfriend and want to do it in a big way. @insomniacgames @bryanintihar @BillRosemann is there anyway you can put an Easter egg of “Madison, will you marry me ?” Anywhere in the game ?

