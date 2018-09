Matt Selman, un scénariste des Simpson, a repéré une grosse bourde dans la saison 6 de la série animée.

Il n’est jamais trop tard pour repérer une grosse erreur. Matt Selman, un scénariste qui a écrit 19 épisodes de la série, a partagé sa découverte sur Twitter, le 5 septembre 2018.

Dans une capture d’écran de l’épisode 6 de la saison 13, on voit Marge annoncer à Homer qu’elle est enceinte de Maggie. Pourtant, dans le fond de la pièce, on peut voir un cadre dans lequel il y a… une photo de Maggie !

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

— Matt Selman (@mattselman) September 5, 2018