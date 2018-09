Marie Turcan - il y a 15 minutes Pop culture

L'une par Studio Bagel, l'autre par Golden Moustache : deux premières séries françaises vont arriver sur le service payant YouTube Premium.

Les bandes-annonces des deux premières séries françaises exclusives à YouTube Premium on été mises en ligne ce 6 septembre 2018.

L’une s’appelle Groom : il s’agit de l’adaptation de Groom Service, une web-série développée sur YouTube (et accessible gratuitement) par l’acteur et humoriste Jérôme Niel.ette fois, le programme sera rallongé, passant de format court à 10 épisodes de 26 minutes. Le YouTubeur, suivi par 1,1 million d’abonnés est membre de l’équipe de Studio Bagel, un collectif français d’humoristes.

La deuxième, produite par Golden Moustache, s’appelle les Emmerdeurs et emprunte un ton complètement différent. Ici, quatre jeunes pendant la résistance réalisent qu’ils ont développé des pouvoirs surnaturels après avoir bu un sérum. Plus léchée et présentée comme un drame, elle semble être plus ambitieuse.

Les premières séries exclusives YouTube Premium en France

Groom et les Emmerdeurs seront disponibles en exclusivité sur YouTube Premium, un service payant développé la plateforme. Pour 11,99 euros par mois, les abonnés ont accès notamment à YouTube sans publicité mais aussi à des contenus exclusifs vidéo, et un abonnement au service de streaming musical YouTube Music Premium.

Si l’on ne sait encore pas grand chose sur les deux séries — on ne connaît pas encore leur date de sortie officielle — on peut déjà observer une grande qualité esthétique.