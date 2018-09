Marie Turcan - il y a 1 heure Pop culture

Les mondes ouverts, c'est super, mais attention aux dérives. La vidéo de l'acteur et doubleur SungWon Cho le montre bien.

« Oh, deux dollars ! Quelle découverte ! Les mondes ouverts sont vraiment incroyables ! » s’exclame l’acteur et doubleur SungWon Cho dans une très courte vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 3 septembre 2018.

À l’écran, on voit le jeune homme feindre l’enthousiasme alors que s’affiche en gros caractères les mots : « 800 000 minutes plus tard ». Comprendre : les mondes ouverts, ce n’est pas aussi génial que ça.

open world games pic.twitter.com/p92lTDX27r — SungWon Cho (ProZD) (@prozdkp) September 3, 2018

Les mondes ouverts : stop ou encore ?

On reconnaît dans cette vidéo des références à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le jeu événement de Nintendo, sacré meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2017. Le jeu a été encensé (notamment par Numerama) pour son graphisme, sa narration et… son monde ouvert, qui permet aux gamers d’enchaîner des centaines d’heures de jeu sans voir le temps passer. Mais il est vrai que le temps peu parfois paraître long si vous n’appréciez pas l’exploration (surtout à pied) des grandes étendues vierges.

C’est aussi ce qui fait toute la qualité du jeu, diront ses défenseurs.

Depuis le succès de GTA V (sorti en 2015) certains ont soulevé des interrogations quant à l’omniprésence de ces jeux au territoire immense, qui risqueraient de manquer d’objectifs clairs à accomplir, et donc se couper d’une partie des gamers.

À noter qu’en octobre 2017, Nintendo a sorti Super Mario Odyssey qui, lui aussi, a cédé à la tentation du monde ouvert — avec succès, selon nous.