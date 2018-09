Le jeu de survie et de construction continue de se diversifier pour séduire les joueurs et les joueuses.

Fortnite est un jeu qui évolue en permanence. Si c’est son mode « 1 contre 100 » qui est le plus connu, il propose fréquemment des nouveaux modes originaux et variés. Les studios Epic Games ont par exemple ajouté récemment un mode « collecte de pièces », qui force les joueurs et joueuses à plus explorer la carte, et pas seulement à s’éliminer.

Et il y aura bientôt une nouvelle addition à la liste des événements. Epic Games a présenté le 3 septembre 2018 lors d’un stream un aperçu d’un nouveau mode qui s’annonce palpitant. Ce prochain événement sera nommé « High Stakes » (des enjeux importants), et bouleversera à nouveau le fonctionnement du jeu. Le principe ressemble à un braquage de haute volée : plusieurs équipes seront lâchées sur une île et elles devront se battre pour dérober le contenu de 4 coffres forts.

Coming next week : The Getaway LTM ! #Fortnite pic.twitter.com/oHQ0DGcowH — Fortnite Battle Royale News (@FortniteBR) September 3, 2018

De nombreuses nouveautés dans « High Stakes »

Il y a donc trois niveaux de difficulté dans ce nouveau mode :

La coopération en équipe de quatre joueurs,

La localisation des coffres-forts — présents sous forme de montgolfières au ballon blanc,

Le vol du butin : un cristal bleu luisant, qu’il faut ensuite rapporter en sécurité.

Ce nouveau mode « chasse au trésor » aura pour but de renforcer la coopération entre les joueurs : en effet, il sera compliqué de l’emporter si vous n’êtes pas coordonnés, ou si vous tentez d’affronter seuls des adversaires en groupe.

En plus de ce mode, Epic Games va introduire quatre nouveaux skins : un costume blanc pour tout le monde, mais des masques différents pour chacun.

High Stakes sortira le 6 septembre 2018.

Due to the discovery of a critical controller issue, we’ll be moving the release of v5.40 and High Stakes to Thursday September 6. — Fortnite (@FortniteGame) September 4, 2018