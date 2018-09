Les pré-commandes en Europe seront ouvertes à partir de mi-septembre, mais la date de livraison officielle n'est pas encore précisée.

La Neo Geo mini a enfin une date de pré-commande en Europe : il s’agit du 10 septembre 2018, a révélé l’éditeur et constructeur SNK dans un tweet, repéré par jeuxvideo.com. Elle devrait se vendre 129 euros en France. Le site français précise que la Neo Geo Mini qui sera commercialisée en Europe aura des couleurs moins vives que le modèle disponible en Asie.

