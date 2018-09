Tourné depuis l'automne dernier, A Rainy Day in New York doit être diffusé par Amazon. Mais les studios n'ont toujours pas choisi de date, laissant planer le doute sur l'avenir du long-métrage de Woody Allen...

A Rainy Day in New York, le dernier film de Woody Allen, devait raconter l’histoire d’un week-end mouvementé dans la ville américaine par temps pluvieux. Devait, car il risque peut-être de ne jamais voir le jour : Amazon, qui a produit le film, laisse le long-métrage en suspens.

La décision de la plateforme n’est probablement pas étrangère aux accusations dont le cinéaste a fait l’objet dans la foulée des mouvements #MeToo et Time’s Up. En janvier dernier, Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, a réitéré les accusations d’agression sexuelle qu’elle porte contre son père depuis 1992. Parmi les conséquences de ce scandale, A Rainy Day in New York aurait été privé de sortie en salle.

« Aucune date de diffusion »

Le film, dont le tournage s’est achevé à l’automne dernier, devait être diffusé cette année en VOD par l’intermédiaire d’Amazon. Or, le studio déclare désormais qu’ « aucune date de diffusion n’a été choisie pour le film », a relayé Page Six le 29 août.

Depuis quelques mois, l’entreprise de Seattle semble changer de stratégie dans les choix opérés par la division cinéma de ses studios. Amazon privilégierait de plus en plus les franchises populaires, au détriment de films indépendants.

Avec cette déclaration, l’entreprise laisse entendre que le film de Woody Allen, qui lui a coûté la bagatelle de 25 millions de dollars, est encore loin de croiser le regard de ses premiers spectateurs.