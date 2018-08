Depuis son lancement, ce sont près de 75 milliards de minutes musicales que les joueurs de GTA V ont pu écouter.

Grand Theft Auto V est sorti sur PS3 et Xbox 360 le 17 septembre 2013. Cinq ans plus tard, les développeurs du jeu Rockstar Games ont estimé à 75 milliards le nombre de minutes de musique écoutées depuis les 18 stations de radio disponibles dans le jeu. Ces chiffres ont été fournis à Rolling Stone dans un article publié le 25 août 2018.

75 milliards de minutes soit 142 694 années

La musique est omniprésente dans l’univers de GTA V mais le chiffre demeure titanesque. Cela correspond à 142 694 années (oui, on a fait le calcul). À bien y réfléchir, est-ce si surprenant ? Des stations de radio accompagnant les furieuses virées en Zentorno aux escapades sur le dancefloor d’une boîte de nuit en passant par les bars, la musique est partout, et Rockstar Games en a toujours fait un traitement particulier.

Ivan Pavlovich, directeur musical à Rockstar Games et fondateur de la maison de disque Guidance Recordings, explique cette culture auprès de Rolling Stone : « Tout le monde dans l’entreprise a une passion pour la musique. Nous vivons cette musique. Nous sortons tout le temps. Nous suivons des gens, regardons et écoutons les musiques dans les clubs et lieux comme Boiler Room. » Boiler Room est un projet qui organise depuis 2010 des DJ sets diffusés en ligne et soumis aux commentaires des internautes.

Une identité musicale marquée

Ces efforts concentrés autour de la musique se sont également concrétisés dans une mise à jour pour GTA Online, « Nuits blanches et marché noir », disponible depuis le 24 juillet 2018. Dans cette mise à jour, il est possible d’acheter sa propre boîte de nuit et d’engager des DJ renommés comme The Black Madonna ou Solomun. Les développeurs n’ont pas seulement introduit la musique de ces DJ dans le jeu mais aussi recréé leur avatar virtuel. Finalement, GTA a su se faire remarquer parmi les autres franchises par son identité musicale très marquée et qui ne cesse d’être travaillée.

GTA V est l’un des jeux vidéos les mieux vendus au monde avec un chiffre approchant des 100 millions d’exemplaires vendus. Il a rapporté plus que n’importe quel film jamais sorti. Pendant ce temps, GTA IV a vu disparaître quelques chansons de son répertoire en avril 2018 en raison de l’expiration de certaines licences. Très vite remplacées, évidemment.