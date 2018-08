Avis aux nostalgiques, il y a maintenant possibilité de redémarrer (sans échec) Windows 95 via une application disponible sur macOS, Linux et Windows.

Après les jeux vidéo, la nostalgie touchera-t-elle de vieux systèmes d’exploitation ? Peut-être. Le développeur Felix Rieseberg s’est amusé à ressusciter Windows 95 dans une application que les utilisateurs Mac, Windows et Linux pourront télécharger.

« C’est une idée terrible qui marche remarquablement bien, je suis désolé » se moque Felix Rieseberg dans son tweet de lancement. L’homme, qui se décrit comme le « créateur de cette petite chose stupide » lorsqu’on lance son application, a ramené Windows 95 à la vie. Windows 95, Win95 pour les intimes, est un système d’exploitation lancé le 24 août 1995 (non ?) et éteint depuis le 31 décembre 2001.

Testée sous Mac, l’app rend extrêmement bien. Il faudra simplement vous mettre en mode plein écran pour avoir accès au menu Démarrer. Vous pourrez ainsi admirer le magnifique fond d’écran à la couleur indescriptible, lancer Interner Explorer qui vous dira qu’il a rencontré un problème (qui est surpris ?), vous livrer à vos pulsions artistiques sur Paint ou encore tester un des quatre jeux proposés : FreeCell, Hearts, Minesweeper et le Solitaire.

Cet anachronisme glissé en cette fin de mois d’août 2018 ravira les plus nostalgiques d’entre nous ou les passionnés d’histoire informatique. Le fichier ne pèse que 128 mégaoctets, il se télécharge en quelques minutes et se lance aussi rapidement. Une version 1.1 permettant l’utilisation de disquettes a été publiée dans la foulée. Au cas où vous auriez encore un lecteur de disquette.

💾 💾 💾 💾 💾

Just released : Version 1.1.0 with support for ✨ Floppy Disks ✨ ! Grab it from the releases page : https://t.co/8eOmL7ZYXg pic.twitter.com/fzoxihEbuW

— Felix Rieseberg (@felixrieseberg) August 23, 2018