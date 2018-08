Julien Lausson - il y a 1 heure Pop culture

En 2016, le studio Devolver Digital faisait sensation avec Reigns, un jeu mobile mêlant le principe de Tinder avec la gestion d'un royaume. Deux ans plus tard, il remet le couvert, en mettant en scène l'univers de Game of Thrones.

Faute de connaître l’épilogue de Game of Thrones cette année, puisque la dernière saison est planifiée pour 2019, pourquoi ne pas décider vous-même du sort de Jon Snow, Cersei Lannister, Arya Stark ou encore Daenerys Targaryen ? Non pas en vous substituant à George R. R. Martin avec votre propre fan fiction, mais en explorant des fins possibles grâce au jeu Reigns : Game of Thrones.

Fruit d’un partenariat avec la chaîne de télévision américaine HBO, qui produit la série acclamée par la critique et le public, le studio Devolver Digital (à qui l’on doit l’édition de titres comme Serious Sam, Hotline Miami ou The Talos Principle) a adapté son jeu à la sauce de Westeros. Objectif ? Survivre à l’hiver qui vient mais aussi faire en sorte de dominer le Royaume des Sept Couronnes.

Outre les personnages mentionnés plus haut, Reigns : Game of Thrones met en scène Sansa Stark, Tyrion Lannister, Jaime Lannister, Melisandre, Gendry, Sam, Varys et Sandor Clegane. Quiconque suit la série — ou a lu les livres — sait quelles interactions peuvent émerger entre ces différents protagonistes. Reste à savoir qui parviendra à poser son séant sur le Trône de Fer. Et à rester en vie.

Tinder + Reigns + GoT

En termes de jouabilité, Reigns : Game of Thrones reprendra logiquement les mécaniques des deux précédents titres. Ici, vous êtes face à un jeu de gestion où il vous faut glisser une carte à droite ou à gauche pour faire des choix. Exactement comme dans l’application de rencontres Tinder, où votre geste détermine si vous appréciez ou non le profil que le service vous présente.

Reigns requiert de maintenir le royaume dans un état de tension permanente. Il faut bien entendu prendre soin des quatre grandes forces de la société (l’armée, le clergé, les marchands et le peuple), de façon à ce que leur jauges respectives ne tombent pas à zéro, sans pour autant leur donner trop de pouvoir, car leur puissance sera alors une menace pour votre propre règne.

La version GoT vous demandera de faire de même, ce qui devrait constituer un bon défi au regard des alliances rompues, des trahisons, des intrigues et des ambitions que peuplent la saga. Le jeu, proposé en précommande, sortira au mois d’octobre 2018 et sera vendu 3,99 euros sur Android, iOS et Steam (Windows, Mac OS X et SteamOS + Linux).