Les détails sur la série TV consacrée à Fondation commencent à se faire connaître. Une première vague de dix épisodes est prévue.

Les contours de l’adaptation télévisée du Cycle de Fondation, dont Apple a obtenu les droits ce printemps, commencent à se préciser. Si le plus grand mystère demeure à propos du casting qui devra incarner Hari Seldon, Salvor Hardin ou encore Le Mulet sur le petit écran, on sait désormais que le projet comportera au moins dix épisodes, ce qui devrait au moins poser les bases de la saga littéraire d’Isaac Asimov.

Ces dix épisodes constitueront sans doute une première saison, qui sera renouvelée si les audiences sont convaincantes. La durée de chaque épisode est inconnue mais on peut supposer qu’elle se situera entre 40 et 60 minutes, avec probablement un format spécial pour le pilote. Selon Deadline, le projet est notamment supervisé par Robyn Asimov, la fille de l’écrivain américain, mort en 1992.

Dix épisodes ne suffiront certainement pas à couvrir l’ensemble du cycle s’il est question d’aller dans les détails des romans. Ils devraient toutefois au moins permettre de poser le cadre de l’intrigue, à savoir la situation galactique catastrophique, les prédictions obtenues grâce à la science nouvelle de la psychohistoire — qui permet d’anticiper l’avenir — et les enjeux de l’Encyclopédie pour conserver le savoir humain.

Dans l’aventure est également présente la société de production Skydance Television, filiale de la compagnie cinématographique américaine, qui a travaillé sur des séries comme Manhattan, Altered Carbon et Grace et Frankie. Quant aux postes de producteurs et showrunners (les personnes qui s’assurent de la cohérence générale du projet), ils ont été confiés à David S. Goyer et Josh Friedman.

David S. Goyer est connu pour avoir participé à la scénarisation de la trilogie Batman de Christopher Nolan, de plusieurs films DC Comics (Man of Steel et Batman v Superman : Dawn of Justice) ou encore de la trilogie Blade, dont il a réalisé le troisième volet. Quant à Josh Friedman, on le retrouve à l’écriture sur La Guerre des mondes, Le Dahlia noir et Avatar 2.