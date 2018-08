Fort d'un succès amplement mérité, Life is Strange reviendra pour une deuxième saison ayant tout changé. Ou presque.

Pendant que Deck Nine planchait sur un spin-off de Life is Strange — un prologue intitulé Before the Storm –, Dontnod Entertainment écrivait la deuxième saison de son jeu épisodique au succès retentissant. Le studio parisien a décidé de prendre le risque de rempiler pour une suite. Durant la présentation organisée pour la presse à la gamescom, il n’a d’ailleurs pas caché qu’il s’agissait d’un gros challenge étant donné qu’il ne faut pas décevoir les (nombreux) fans.

Mais toujours est-il que Life is Strange 2 ne partagera que l’univers et la philosophie de son prédécesseur. Exit Max et Chloe, bonjour Daniel et Sean Diaz, deux frères qui doivent fuir Seattle pour le Mexique après un événement tragique. Ce pitch préfigure déjà un changement dans la structure : tandis que le numéro 1 ne quittait pas la ville d’Arcadia Bay, véritable personne à part entière, son successeur prendra la forme d’un road movie avec son lot d’inconnu.

On ne change pas une formule qui gagne

Aventure volontairement posée, Life is Strange 2 axera sa réussite sur les relations qu’entretiennent Sean, l’ainé que l’on incarne, et Daniel, le cadet qui n’était sans doute pas prêt pour une telle aventure. Livré à lui-même, le duo doit pourtant s’en sortir coûte que coûte alors que Sean devra nécessairement incarner une sorte de figure paternelle pour Daniel. Et, par extension, faire attention à ce qu’il fait en devoir d’exemplarité. Il vole une barre chocolatée pour son petit frère affamé ? Ce dernier, très curieux et naïf, finira peut-être par penser que c’est un acte tout à fait normal. Entre ces choix cruciaux, on aura droit à des dialogues bourrées de références à la culture populaire (exemple : Le Seigneur des anneaux).

Autrement, Life is Strange 2 assumera son statut de suite. Lire : tout sera mieux. Les environnements seront plus grands et, surtout, plus beaux grâce au passage de la version 3 à 4 de l’Unreal Engine. L’évolution graphique est très marquée et rappellera que le premier opus n’était pas exempt de tout reproche sur sa partie technique. En prime, Dontnod promet une amélioration de la synchronisation labiale et des animations faciales. Soulignons que ces changements ne viendront pas trahir la direction artistique, toujours aussi charmante et accompagnée d’une bande-son aux petits oignons — moins mélancolique, plus feel good movie que la première.

Les amoureux de Life is Strange peuvent donc attendre Life is Strange 2 avec impatience. Même s’ils devront dire adieu à Max et Chloe, ils retrouveront les ingrédients ayant nourri leurs souvenirs joyeux — univers réaliste, thématiques sociales fortes, légère surcouche fantastique, musique idéalement choisie — mais devant simplement composer avec d’autres héros. Mêmes bagages, nouveau départ. Le premier segment sera disponible le 27 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

