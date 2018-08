Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est Kikafé ? qui est à l'honneur.

Horreur, une crotte a été retrouvée au milieu du salon ! C’est l’œuvre d’un animal de compagnie, assurément. Mais lequel ? Et surtout, est-ce l’un des vôtres qui a commis ce méfait, ou celui d’un autre joueur ? À vous d’innocenter vos petites boules de poils/plumes/écailles et de ne pas vous tromper dans vos accusations.

Chaque joueur possède six cartes représentant ses animaux de compagnie : une tortue, un perroquet, un lapin, un chat, un poisson rouge et un hamster. Le plus jeune commence la première manche en posant l’une de ces cartes au centre de la table pour l’innocenter, puis accuse un animal. Par exemple, il pose sa tortue et annonce « Ce n’est pas ma tortue qui a fait caca, mais je pense que c’est un chat ».

Les autres joueurs se précipitent alors pour être le premier à poser leur carte correspondante au centre de la table. C’est ensuite à ce dernier d’accuser un animal : « Ce n’est pas mon chat qui a fait caca, mais je pense que c’est un autre chat ».

Les tours s’enchaînent ainsi, les animaux innocents s’accumulent dans une pile au centre de la table, jusqu’à ce que le coupable soit démasqué. Une manche prend fin de deux manières. Soit un joueur est le dernier à encore posséder des cartes en main, c’est donc forcément l’un de ses animaux qui a posé la crotte. Soit un joueur a porté une fausse accusation en désignant un animal qu’aucun des adversaires ne possèdent plus. Dans les deux cas, le joueur concerné reçoit un jeton crotte et une nouvelle manche commence.

La partie prend fin dès qu’un joueur ramasse son troisième caca, et celui qui en possède le moins est déclaré vainqueur.

Avouons-le, Kikafé ? est un jeu un peu crétin, autant par son thème que par l’ambiance qu’il généré autour de la table. Mais attention, dans le bon sens du terme, comme les jeux de notre sélection réveillon du Nouvel An.

C’est simple, c’est fun, c’est facile à comprendre. Bref, Kikafé ? remplit à la perfection la mission qu’on demande à ce genre de jeux : rigoler et passer un bon moment sans se prendre la tête. En plus il y a des jetons crotte, que demander de plus ?

Son thème plaît particulièrement aux enfants (et, soyons honnêtes, aux grands également). Sa règle tenant sur quelques lignes permet à n’importe qui d’y jouer. Et la bonne ambiance autour de la table, tout comme la rapidité et le dynamise de ses parties, en font un jeu parfait pour s’éclater en famille ou à l’apéro entre amis. Un prix tout doux et une toute petite boite pour l’emmener partout viennent parachever le tableau.

Malheureusement découvert un peu trop tard, Kikafé ? aurait parfaitement eu sa place dans notre sélection des jeux à emmener en vacances. Heureusement, un bon jeu le reste tout au long de l’année !

Kikafé ? est un jeu de Jonathan Favre-Godal

Illustré par Steeve Augier

Édité par Blue Orange

Pour 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 8,50 € chez Philibert

