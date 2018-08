Le ray tracing compte apporter un nouveau degré de réalisme dans les jeux vidéo PC. Trois trailers ont été mis à l'honneur pour l'occasion.

À l’occasion de la conférence Nvidia qui s’est tenue le 20 août 2018, l’entreprise a dévoilé plusieurs trailers de jeux vidéo illustrant l’intégration de la technologie real-time ray tracing. Parmi ces jeux, on retrouvera Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider et Metro Exodus.

L’enjeu de Nvidia avec le ray tracing est d’apporter une toute nouvelle expérience de jeu d’un point de vue esthétique. Grâce à ces trailers, nous pouvons jeter un œil aux prouesses techniques et graphiques qu’offre cette technologie.

Plus de détails, plus de réalisme

« Avec la nouvelle Nvidia RTX, plus de détails que jamais peuvent maintenant être vus sur le champ de bataille, d’une explosion reflétée sur une voiture au reflet détaillé d’une façade ravagée dans une flaque d’eau au sol », a déclaré Christian Holmquist, directeur technique pour DICE — studio partenaire de Nvidia — dans un communiqué officiel d’Electronic Arts, l’éditeur de la saga Battlefield.

Effectivement, on ne peut rester qu’admiratif devant la qualité graphique du trailer. Du reflet des avions rasant l’eau à l’explosion dont le brasier illumine un œil hyper réaliste, il faut plusieurs visionnages pour remarquer tous les détails que ce seul extrait de Battlefield V propose. Le jeu sortira le 11 octobre 2018.

Le ray tracing, pour résumer, est une technologie permettant une bien meilleure gestion de la lumière, des ombres et des reflets, apportant un réalisme inédit au jeu vidéo. Cette technique demande une très grande puissance graphique, proposée bien entendu par les nouvelles cartes présentées par Nvidia.

C’est ce qui permet d’obtenir des graphismes aussi détaillés et réalistes même lors de scènes obscures ou se déroulant dans l’eau, des scènes très présentes dans le trailer de Shadow of the Tomb Raider. Les développeurs Eidos Monteal et Crystal Dynamics vantent des effets visuels avancés et améliorés notamment dans la géométrie de certaines surfaces. Shadow of the Tomb Raider est prévu pour le 14 septembre 2018.

Mais l’un des trailers les plus marquants et mis en avant par Nvidia reste sans aucun doute celui de Metros Exodus, glauque à souhait. Metro Exodus se passe à la première personne dans un monde post-apocalyptique et des créatures hostiles rôdent un peu partout. L’environnement est sinistre, les détails les plus sordides sautent bien aux yeux. Un peu de patience sera nécessaire pour Metro Exodus car il ne sortira que le 22 février 2019.

Les GeForce RTX 2080 et 2080 Ti seront disponibles fin septembre prochain, mais peuvent être précommandées. Au total et pour le moment, 21 jeux ont prévu d’utiliser la technologie ray tracing dont Control, Enlisted ou encore PUBG.