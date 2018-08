Si vous étiez Bill Gates, que pourriez-vous acheter ? Beaucoup de choses, puisque le fondateur de Microsoft est assis sur 90 milliards de dollars. Un simulateur vous propose d'évaluer ce que vous pourriez vous offrir. Et combien de fois.

Si Bill Gates n’est plus l’homme le plus riche du monde depuis 2017, détrôné par un certain Jeff Bezos, il n’en demeure pas moins que l’Américain de 62 ans reste à la tête d’une fortune colossale. Forbes l’évalue en 2018 à 90 milliards de dollars : il se trouve ainsi sur la deuxième marche du podium, derrière Jeff Bezos (112 milliards de dollars) et Warren Buffett (84 milliards de dollars).

Avec un tel trésor, il n’y a de facto plus grand chose sur Terre que Bill Gates ne puisse pas s’acheter — sur le plan matériel en tout cas. Même des moyens de transport aussi coûteux que l’Airbus A380 ou un luxueux paquebot de croisière entreraient facilement dans sa liste de courses. Mais il peut être difficile d’embrasser d’un coup d’œil tout ce qui est à portée de main quand on a un portefeuille si garni.

Le site Spend Bill Gate’s Money, dont le nom veut dire « dépensez les sous de Bill Gates », propose justement de visualiser ce pouvoir d’achat.

Du hamburger à 2 dollars à l’équipe de NFL pesant 2,3 milliards, en passant par un skateboard, une Ferrari, une fusée ou bien La Joconde, mettez ce que vous voulez dans votre panier (et autant de fois que vous le pouvez). À la fin, vous aurez une petite idée de ce que vous pouvez vous offrir ; ce sera plus parlant qu’une suite de dix zéros (même si un tel exercice a ses limites : les prix ont été standardisés par exemple).

Dans les faits, Bill Gates n’apparaît pas comme quelqu’un de particulièrement dispendieux. S’il vit très confortablement, il ne fait pas parler de lui pour des dépenses — même s’il a de très évidents signes extérieurs de richesse. Au contraire, il apparait comme voulant utiliser sa fortune comme un levier pour financer des causes charitables, notamment à travers sa fondation philanthropique, puissante mais controversée.