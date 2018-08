La célèbre encyclopédie multilingue Wikipédia s'est associée à Advisory Board Crystal pour créer un pull dont les bénéfices lui ont été entièrement reversés.

Wikipédia est à la mode dans les dissertations des lycéens et s’affiche maintenant sur nos vêtements. Le 15 août, Advisory Board Crystal a révélé son partenariat avec l’encyclopédie libre dans un post Instagram mettant en valeur leur création : un pull manches longues imprimé de son logo et plus.

Déjà en rupture de stock

Advisory Board Crystals (Abc.) est avant tout un magasin de cristaux appartenant à Heather Haber et Remington Guest. Une partie de leur boutique est dédiée à la création de vêtements et on y retrouve de nombreuses collaborations, le plus souvent luxueuses comme Colette, Eric Emanuel ou encore Bergdorf Goodman. Là où Abc. a créé la surprise, c’est en collaborant avec une organisation à but non lucratif — Wikipédia.

Le pull, vendu 85 dollars, affiche le logo sobre et net de Wikipédia sur le devant. Derrière, le globe-puzzle de Wikipédia entouré d’un « Internet Master » rouge pétant vient casser le devant presque trop sage. La manche est ornée du logo de Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif hébergeant et soutenant tous les sites développés par MediaWiki et dont fait partie l’encyclopédie.

« L’information libre est un privilège »

Wikipédia est un site entièrement gratuit. Pour le rester et maintenir ses serveurs, l’encyclopédie appelle parfois à la générosité des internautes. Cette fois, elle a opté pour une campagne un peu plus insolite avec ce vêtement à l’esthétique parlant à tout usager du web. La stratégie a été plus que fructueuse : le t-shirt est déjà en rupture de stock. L’intégralité des recettes a été reversée à la Wikimedia Foundation afin de soutenir Wikipédia.

« L’information libre est un privilège […] Aidez-nous à garder le savoir libre », commente Abc. Les internautes ont bel et bien répondu à cet appel. Si vous avez manqué cette occasion, il faudra regarder du côté des marchés d’occasion … ou des enchères. Au vu du succès, Abc. renouvellera peut-être le projet. En attendant, vous pouvez toujours faire un don à Wikipédia.