Niantic Labs a officialisé la mise en place d'un contrôle parental dans Pokémon Go.

Niantic Labs va-t-il donner l’exemple ? Il est sans doute un peu tard pour Pokémon Go mais le studio s’apprête à lancer Niantic Kids, un nouveau moyen de se connecter à ses jeux doublé d’un portail pour les parents désireux de contrôler la confidentialité des données personnelles de leur(s) enfant(s). L’application qui permet de capturer les célèbres créatures sera la première à en bénéficier dans le cadre d’une mise à jour à venir.

Via Niantic Kids, les parents pourront consulter et approuver les autorisations nécessaires pour pouvoir jouer. Une manière pour eux de s’assurer que leurs enfants ne fournissent pas tout et n’importe quoi au moment de s’enregistrer dans Pokémon Go. Sur son blog, Niantic précise que le Club des Dresseurs Pokémon, qui garantit lui aussi la protection des données, sera toujours disponible.

Du contrôle parental deux ans après

Niantic a donc attendu un peu plus de deux ans avant de songer à mieux protéger les enfants et à concerner les parents, lesquels s’assureront que certaines informations personnelles ne seront jamais partagées. Tout du moins dans Pokémon Go puisque les futurs jeux bénéficieront aussi de cette forme de contrôle parental — on pense notamment à l’adaptation de la licence Harry Potter.

« Niantic Kids vous permet d’être rassuré quant à la sécurité des données personnelles de votre enfant pendant qu’il s’amuse ! »

Pour développer cette solution, Niantic s’est rapproché de SuperAwesome, entreprise spécialisée dans le développement de technologies liées à la sécurité des enfants et reconnues par les standards KidSAFE Seal et ESRB Privacy Certified. Pour l’heure, on ne saurait dire si un outil de gestion du temps de jeu sera inclus.