Vous avez pris l'habitude de sauvegarder vos stories ? Inutile, l'application le fait déjà pour vous par défaut.

Bien que le principe des stories soit de ne rester en ligne que 24 heures, vous avez la possibilité de les reconsulter. Il existe un historique de vos stories, détail qui vous aura peut-être échappé, mais qui existe depuis décembre 2017.

Retrouvez l’intégralité de vos stories

Pour accéder à cet historique, rien de bien compliqué. Il vous suffira de cliquer sur l’icône de votre compte qui est l’onglet le plus à droite sur le tableau de navigation. Par la suite, sélectionnez l’horloge cerclée d’une flèche et vous aurez accès à toutes les stories que vous avez pu mettre en ligne jusqu’à maintenant avec la date, les personnes ayant consulté votre publication ainsi que d’autres options.

Si vous souhaitez renoncer à cette option, rendez-vous dans les réglages (la roue dentée sous votre nombre d’abonnements).

À ce moment, il suffira de scroller jusqu’à la partie Confidentialité et sécurité de votre compte et se rendre dans Options de story. Scrollez encore une fois et décochez la fonctionnalité : vos stories ne seront plus enregistrées par l’application. En revanche, vous pouvez toujours les enregistrer sur la pellicule de votre téléphone.