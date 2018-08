Il n'a pas fallu longtemps à un joueur chevronné de World of Warcraft pour atteindre le nouveau niveau maximum, capé à 120.

En ce mardi 14 août 2018, Blizzard redonne de l’intérêt à World of Warcraft à la faveur d’une nouvelle extension baptisée Battle for Azeroth — la septième du nom. Dès le lancement, les joueurs chevronnés se sont précipités sur les serveurs afin de découvrir les contenus inédits et, en prime, gagner jusqu’à dix niveaux supplémentaires.

Et figurez-vous qu’il n’a pas fallu longtemps au plus aguerri des fans pour passer du niveau 110 à 120. En 4 heures et 17 minutes, Gingi, membre de la guilde expérimentée Method, a fait tomber ce que la communauté appelle le level cap. Le précédent record en la matière datait de l’extension précédente, quand le dénommé Fragnance avait gagné les 10 niveaux requis en 5 heures et 28 minutes.

thanks to the bois @MeeresWoW and @Methodshades for helping. Couldnt have done it without them gg bois — Gingi (@mikedjeb) August 14, 2018

Enchaînement de quêtes

Selon les détails fournis par le forum Icy-Veins, Gingi, qui incarne un druide troll, était assisté de deux partenaires dans l’opération commando. Ils n’ont visiblement pas fait appel à des astuces en particulier et se sont plutôt contentés d’enchaîner les quêtes aussi vite que possible. Pour gagner du temps, ils auraient établi un plan de route efficace en prenant un maximum d’informations durant la bêta.

Bien entendu, en accédant aussi rapidement au niveau 120, l’intéressé n’a pas vraiment profité de Battle for Azeroth, qui « poursuit près de 25 ans d’histoire, d’honneur et de rivalité entre les deux factions afin d’amener les joueurs de World of Warcraft à se questionner sur le sens de leur appartenance à l’Alliance ou à la Horde. ». Mais il aura inscrit son nom sur les tablettes d’un des MMORPG les plus légendaires de l’histoire.

