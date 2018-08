Outrunning Space! est un jeu créé par Dr Ludos dans le cadre de la compétition de développement Ludum Dare. Particularité ? Le jeu se passe directement dans votre URL.

Cette année, la quarante-deuxième édition de la compétition Ludum Dare avait pour thème « Running out of space » (soit « manquer de place »). Dr Ludos , un créateur amateur passionné par le retrogaming, y a participé et réalisé le jeu Outrunning Space ! (ou URL Bar Runner). Levez les yeux, le jeu se trouve dans votre barre d’adresse.

Respectant la thématique de la compétition, le jeu se pratique dans l’URL de la page. En effet, vous ne trouverez rien sur ladite page du jeu sinon ce message des développeurs : « Cher joueur, nous devons garder l’essentiel de cette page pour afficher un message de nos sponsors. Malheureusement, cela signifie que nous manquons d’espace pour afficher le magnifique jeu auquel vous voulez jouer. Par conséquent, nous avons dû utiliser le seul espace restant pour afficher le jeu : l’adresse URL en haut de votre navigateur. »

Les règles sont plus que simples. Appuyez sur n’importe quelle touche de votre clavier et le jeu se lance dans l’URL. Vous êtes le « X » tentant de vous échapper de l’espace à gauche. Pour cela, vous devrez éviter les obstacles en forme de « o » en appuyant sur la barre espace. Chaque obstacle évité vous rapportera un point dont le total est visible entre les deux # dans l’URL. En revanche, tout obstacle manqué vous rapprochera de l’espace gauche jusqu’au Game Over. Minimaliste mais avec un petit potentiel addictif.

Les candidats à la compétition Ludum Dare disposent de 48 heures pour créer un jeu en solo. Lorsque nous lui demandons combien de temps la création d’un jeu ultra-minimaliste de ce type a pu prendre, le développeur nous répond : « J’ai commencé à coder dimanche soir à 21h30 et j’ai envoyé le jeu au concours à 23h55, 5 minutes avant la fin. » Soit 2h30 pour coder Outrunning Space !.

Outrunning Space !, a #LDJAM game taking place inside the URL bar of your browser ! You see, due to advertising, it seems that we were running out of space to display the game inside the main web page… #gamedev #indiedev #html5 pic.twitter.com/E8inSptx7e

— Ludoscience (@Ludoscience) August 12, 2018