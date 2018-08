Vous l'attendiez depuis un mois ? Le quatrième épisode de Club Internet, saison 2, est sorti ! Dans ce nouveau numéro, toujours consacré aux Wonder Women de la tech, nous avons parlé d'entreprenariat et de sexualité avec notre invitée Christel Le Coq.

Comme chaque mois depuis un an, vous avez aujourd’hui rendez-vous avec Club Internet ! Le podcast mensuel de Numerama poursuit sa route et maintient toujours le cap de sa Wonder Edition, consacrée aux femmes et aux technologies. Après un dernier épisode en compagnie de Marion Montaigne, ce nouvel opus vous propose de plonger dans l’univers de la sextech.

Association des termes « sexe » et « technologie », la sextech est un univers que connait bien Christel Le Coq, notre invitée dans cet épisode. En 2014, l’entrepreneure s’est lancé dans l’aventure de la startup avec E-Sensory, une jeune pousse spécialisée dans la conception et la vente de sextoys connectés.

Pour télécharger directement l'épisode, il vous suffit de cliquer ici.

Avec le sextoy Little Bird, Christel Le Coq proposait de lier la lecture d’ebooks érotiques et les sensations procurées par l’objet vibrant au fil du récit. L’aventure s’est achevée avec la mise en liquidation de l’entreprise en février : un événement sur lequel notre invitée s’est confié pendant ces 40 minutes d’émission, animées par Nelly et Marie.

Évoquant l’échec de sa startup, Christel Le Coq a tenu à souligner à quel point les entrepreneurs ont parfois du mal à rebondir, quand, de l’autre côté de l’Atlantique, son expérience aurait été davantage valorisée. Notre invitée est revenue sur ses difficultés à financer la conception du Little Bird et a souligné la nécessité de créer un écosystème de la sextech reconnu. Son projet Sextech For Good s’inscrit dans cette dynamique.

Vous pouvez aussi écouter ce nouvel épisode de Club Internet gratuitement sur iTunes, Deezer, YouTube, Spotify et SoundCloud.